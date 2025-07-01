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Yasemin Kay Allen Erdal Kaya ilişkisinde son! Yine ayrıldılar...

Yasemin Kay Allen Erdal Kaya ilişkisinde son! Yine ayrıldılar...

Ünlü oyuncu Yasemin Kay Allen ile eski FBI ajanı Erdal Kaya ilişkisi sona erdi. Nisan ayında barışan çift gündeme oturan ilişkisini bir kez daha bitirme kararı aldı. İkili, sosyal medyada birbirlerini takip etmeyi bıraktı ve sessiz ama net bir şekilde duyurdu.

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Mart ayında başlayan sürpriz aşk, kısa sürede sona ermiş ve taraflar yollarını sessizce ayırmıştı.

Ancak Nisan ayında Erdal Kaya’nın Allen’ın California’da çekilmiş bir fotoğrafını “Biraz kafa dağıtma zamanı” notu ve kalp ile gül emojileri eşliğinde paylaşması, çiftin yeniden bir araya geldiği şeklinde yorumlanmıştı.

ROMANTİK İÇERİKLERİ DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Bu paylaşımdan sonra çiftin sosyal medyada yeniden romantik içerikler paylaşması, barışmanın kesinleştiği yönünde yorumlara neden olmuştu. Ancak son haftalarda her iki tarafın da sessizliğe bürünmesi dikkatlerden kaçmadı.

İkili, artık birbirlerinin sosyal medya hesaplarını takip etmiyor. Bu gelişme, ilişkilerinin yeniden sona erdiğini doğrular nitelikte.

BİR ŞANS DAHA VERMİŞTİ AMA...

Sosyal medya üzerinden yapılan bu hamle, çiftin ikinci kez denedikleri birlikteliklerini tekrar noktaladıkları olarak yorumlandı. 

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