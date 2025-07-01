Mahsun Kırmızıgül'den aşk itirafı! "İkinci baharımı yaşıyorum..."

Mahsun Kırmızıgül önceki akşam Kıbrıs Luxury Resort’da sahne aldı. Ünlü isim sahne öncesi muhabirler ile kısa bir sohbet gerçekleştirdi ve hakkında merak edilenleri açıkladı.

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Sahne öncesi soruları yanıtlayan Kırmızıgül “Bu sahne bana hayat veriyor. Uzun zamandır bu hissi yaşamamıştım” dedi.

"ÖZEL HAYATIMDA KİMSE YOK"

Özel hayatıyla ilgili soruları da yanıtlayan sanatçı, esprili bir dille şu açıklamayı yaptı: “Bekârım ama ikinci baharımı yaşıyorum. Şu anda hayatımda müzik var, sahne var, halk var. Bunlar bana yeter.