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İzmir'deki yolsuzluk soruşturmasında şikayetçiler kimler? 'Dosya çok ağır' dedi, özetini paylaştı

İzmir'deki yolsuzluk soruşturmasında şikayetçiler kimler? 'Dosya çok ağır' dedi, özetini paylaştı

Eski AK Parti Milletvekili Şamil Tayyar, İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasının CHP'de kurultay davasından daha çok yıkıma yol açabileceğini belirtti. Tayyar, soruşturmada şikayetçilerin kimler olduğunu açıklarken, dosyanın çok ağır olduğunu belirtip özetini paylaştı.

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İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İZBETON AŞ'de, taşeron şirketler eliyle yolsuzluk yapıldığı iddia edildi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'nun da aralarında bulunduğu 150 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 120 şüpheli yakalanırken, diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma sürüyor.

Eski AK Parti Milletvekili Şamil Tayyar, bu soruşturmayla ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

"İzmir Operasyonu, CHP'de kurultay davasından daha çok yıkıma yol açabilir"

Paylaşımında "İzmir Operasyonu, CHP’de kurultay davasından daha çok yıkıma yol açabilir." diyen Tayyar, soruşturmanın CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi ve kooperatif mağdurlarının şikayeti üzerine başladığını aktardı.

"Dosya çok ağır" deyip özetini paylaştı

Paylaşımının devamında, "Şüpheliler ‘nitelikli dolandırıcılık, ihaleye ve edimin ifasına fesat karıştırmak’la suçlanıyorlar. Dosya çok ağır. Hem hukuki hem siyasi sonuçları olacaktır." ifadesini kullanan Tayyar, "dosyanın özeti" olarak şu görseli paylaştı:

İzmir'deki yolsuzluk soruşturmasında şikayetçiler kimler? 'Dosya çok ağır' dedi, özetini paylaştı - Resim: 0

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