Eyüpspor'dan ayrılan Caner Erkin'in yeni adresi şaşırttı! Tam 8 sene sonra İstanbul'dan ayrılıyor

2023 yılında Başakşehir'den Eyüpspor'a transfer olan Caner Erkin, İstanbul ekibindeki 2 yıllık serüvenini noktaladı. Eyüpspor'dan yapılan açıklamada Erkin ile yolların ayrıldığı duyurulurken "Caner Erkin'e her şey için teşekkür eder, kariyerinin devamında başarılar dileriz. Yolun açık olsun Caner Erkin" ifadeleri kullanılmıştı.