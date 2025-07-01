Marmara'da deprem oldu! İstanbul'da hissedilen deprem için korkutan açıklama

Bursa'da meydana gelen 3,9 büyüklüğünde deprem sonrası Prof. Dr Şükrü Ersoy bir açıklama yaptı. Ersoy "Marmara Denizi'nin güneyinde de tehlike devam ediyor. Burada yıkıcı deprem olmayacak demek, doğru yaklaşım olmaz." dedi.

Abone ol

Bursa'da saat 11.47'de 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Gemlik ilçesi olan 3,9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Deprem; Kocaeli, Sakarya, Yalova gibi çevre illerde de hissedildi.

"Tehlike devam ediyor"

Prof. Dr Şükrü Ersoy AHaber canlı yayınında, "İstanbul ovası diye bir alan yok sadece dere yatakları var buralara dikkat ettiğimiz takdirde büyük hasarlar nispeten azalacaktır.

Marmara Denizi'nin güneyinde de tehlike devam ediyor. Burada yıkıcı deprem olmayacak demek, doğru yaklaşım olmaz." dedi.