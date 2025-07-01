BIST 10.032
DOLAR 39,87
EURO 47,14
ALTIN 4.290,05
HABER /  GÜNCEL

Marmara'da deprem oldu! İstanbul'da hissedilen deprem için korkutan açıklama

Marmara'da deprem oldu! İstanbul'da hissedilen deprem için korkutan açıklama

Bursa'da meydana gelen 3,9 büyüklüğünde deprem sonrası Prof. Dr Şükrü Ersoy bir açıklama yaptı. Ersoy "Marmara Denizi'nin güneyinde de tehlike devam ediyor. Burada yıkıcı deprem olmayacak demek, doğru yaklaşım olmaz." dedi.

Abone ol

Bursa'da saat 11.47'de 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Gemlik ilçesi olan 3,9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

 Deprem; Kocaeli, Sakarya, Yalova gibi çevre illerde de hissedildi.

"Tehlike devam ediyor"

Prof. Dr Şükrü Ersoy AHaber canlı yayınında, "İstanbul ovası diye bir alan yok sadece dere yatakları var buralara dikkat ettiğimiz takdirde büyük hasarlar nispeten azalacaktır.

Marmara Denizi'nin güneyinde de tehlike devam ediyor. Burada yıkıcı deprem olmayacak demek, doğru yaklaşım olmaz." dedi.

ÖNCEKİ HABERLER
Mahsun Kırmızıgül'den aşk itirafı! "İkinci baharımı yaşıyorum..."
Mahsun Kırmızıgül'den aşk itirafı! "İkinci baharımı yaşıyorum..."
Ünlü oyuncu Gonca Vuslateri kızına koşarken ayağını sakatladı...
Ünlü oyuncu Gonca Vuslateri kızına koşarken ayağını sakatladı...
Bursa'da deprem! Peş peşe sallandı! Kandilli ve AFAD'dan açıklama
Bursa'da deprem! Peş peşe sallandı! Kandilli ve AFAD'dan açıklama
İstanbul Valiliği'nden flaş karar! Bazı metro istasyonları kapatıldı
İstanbul Valiliği'nden flaş karar! Bazı metro istasyonları kapatıldı
Bahçeli'den Leman'a sert tepki! 'İğrenç saldırıyı lanetle kınıyorum'
Bahçeli'den Leman'a sert tepki! 'İğrenç saldırıyı lanetle kınıyorum'
Türkiye'de 13 üniversite bünyesinde yeni fakülteler kuruldu
Türkiye'de 13 üniversite bünyesinde yeni fakülteler kuruldu
Skandal ortaya çıktı! Rektör Semih Aktekin, eşi için seramik bölümünü taşıdı
Skandal ortaya çıktı! Rektör Semih Aktekin, eşi için seramik bölümünü taşıdı
Süper Lig ekipleri yeni sezonda 17 farklı statta maça çıkacak
Süper Lig ekipleri yeni sezonda 17 farklı statta maça çıkacak
TMSF İstikbal Mobilya'yı satışa çıkardı istenen para bakın ne kadar
TMSF İstikbal Mobilya'yı satışa çıkardı istenen para bakın ne kadar
Yeni uygulama bugün resmen başladı! Bütün sürücüleri etkileyecek
Yeni uygulama bugün resmen başladı! Bütün sürücüleri etkileyecek
Trump ve Elon Musk arasındaki tartışma yeniden alevlendi!
Trump ve Elon Musk arasındaki tartışma yeniden alevlendi!
Beşiktaş 2. transferini resmen duyurdu! Tammy Abraham İstanbul'a geliyor...
Beşiktaş 2. transferini resmen duyurdu! Tammy Abraham İstanbul'a geliyor...