BIST 10.051
DOLAR 39,86
EURO 47,12
ALTIN 4.294,27
HABER /  SPOR

Yeni sezonda görev yapacak üst klasman ve VAR hakemleri açıklandı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Yeni sezonda görev yapacak üst klasman ve VAR hakemleri açıklandı

Futbolda 2025-2026 sezonunda görev yapacak üst klasman ve VAR hakemleri açıklandı.

Abone ol

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu, yeni sezonda görev alacak üst klasman, Video Yardımcı Hakem (VAR), üst klasman yardımcı hakem, klasman hakem, klasman yardımcı hakem, kadın bölgesel hakem, kadın bölgesel yardımcı hakem, bölgesel hakem, bölgesel yardımcı hakem, üst klasman gözlemci, klasman gözlemci ve bölgesel gözlemci listelerini yayımlandı.

TFF'nin internet sitesinde yer alan listeye göre üst klasman hakem ve VAR listesi şöyle:

Üst klasman: Zorbay Küçük, Burak Pakkan, Kadir Sağlam, Alper Akarsu, Gürcan Hasova, Burak Olcar, Egemen Artun, Burak Demirkıran, Batuhan Kolak, Ömer Faruk Turtay, Oğuzhan Çakır, Adnan Deniz Kayatepe, Cihan Aydın, Arda Kardeşler, Ali Şansalan, Ümit Öztürk, Turgut Doman, Ali Yılmaz, Ozan Ergün, Çağdaş Altay, Mehmet Türkmen, Abdullah Buğra Taşkınsoy, İlker Yasin Avcı, Süleyman Bahadır, Melih Aldemir, Fevzi Erdem Akbaş, Oğuzhan Gökçen, Seyfettin Alper Yılmaz, Halil Umut Meler, Direnç Tonusluoğlu, Fatih Tokail, Yiğit Arslan, Reşat Onur Coşkunses, Davut Dakul Çelik, Ayberk Demirbaş, Berkay Erdemir, Ömer Tolga Güldibi, Raşit Yorgancılar, Yunus Dursun, Oğuzhan Aksu, Emre Kargın, Hakan Ülker, Muhammet Ali Metoğlu, Atilla Karaoğlan, Erdem Mertoğlu, Yusuf Ziya Gündüz, Ömer Faruk Gültekin, Yusuf Adnan Kendirciler, Mehmet Ali Özer, Yasin Kol, Alpaslan Şen, Furkan Aksuoğlu, Melih Kurt, Muhammed Selim Özbek

VAR: Bilal Köseoğlu, Efe Tanrıverdi, Mustafa İlker Coşkun, Özer Özden, Sarper Barış Saka, Erkan Özdamar, Eren Özyemişcioğlu, Özgür Yankaya, Volkan Bayarslan, Onur Özütoprak, Melis Özçiğdem, Ferhan Kestanlıoğlu, Sinan Dereci, Erkan Engin, Bülent Birincioğlu

ÖNCEKİ HABERLER
Bursa Gemlik depremi öncü mü? Naci Görür ve Ahmet Ercan bambaşka şeyler dedi
Bursa Gemlik depremi öncü mü? Naci Görür ve Ahmet Ercan bambaşka şeyler dedi
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Leman Dergisi açıklaması
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Leman Dergisi açıklaması
Yasemin Kay Allen Erdal Kaya ilişkisinde son! Yine ayrıldılar...
Yasemin Kay Allen Erdal Kaya ilişkisinde son! Yine ayrıldılar...
Tunç Soyer ile CHP İzmir İl Başkanı gözaltına alındı! Bomba iddia düğmeye o isim bastı
Tunç Soyer ile CHP İzmir İl Başkanı gözaltına alındı! Bomba iddia düğmeye o isim bastı
İzmir'deki yolsuzluk soruşturmasında şikayetçiler kimler? 'Dosya çok ağır' dedi, özetini paylaştı
İzmir'deki yolsuzluk soruşturmasında şikayetçiler kimler? 'Dosya çok ağır' dedi, özetini paylaştı
Birinin cesedi kıyıya vurdu diğerinin su yüzeyinde bulundu
Birinin cesedi kıyıya vurdu diğerinin su yüzeyinde bulundu
Ehliyet sınavında kopya çekeceklerdi! Kurdukları düzenek hayrete düşürdü
Ehliyet sınavında kopya çekeceklerdi! Kurdukları düzenek hayrete düşürdü
Marmara'da deprem oldu! İstanbul'da hissedilen deprem için korkutan açıklama
Marmara'da deprem oldu! İstanbul'da hissedilen deprem için korkutan açıklama
Mahsun Kırmızıgül'den aşk itirafı! "İkinci baharımı yaşıyorum..."
Mahsun Kırmızıgül'den aşk itirafı! "İkinci baharımı yaşıyorum..."
Ünlü oyuncu Gonca Vuslateri kızına koşarken ayağını sakatladı...
Ünlü oyuncu Gonca Vuslateri kızına koşarken ayağını sakatladı...
Bursa'da deprem! Peş peşe sallandı! Kandilli ve AFAD'dan açıklama
Bursa'da deprem! Peş peşe sallandı! Kandilli ve AFAD'dan açıklama
İstanbul Valiliği'nden flaş karar! Bazı metro istasyonları kapatıldı
İstanbul Valiliği'nden flaş karar! Bazı metro istasyonları kapatıldı