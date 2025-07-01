81 ilde tüm hayvan pazarları acil koduyla kapatıldı! Şap hastalığı nedir insana bulaşır mı?

Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü, 81 ildeki müdürlüklere "acil" ibareli bir yazı gönderdi. Şap hastalığında yaşanan artış nedeniyle, ülke genelindeki tüm hayvan pazarlarının ikinci bir emre kadar kapatılması talimatı verildi. Şap hastalığı, hayvanlarda görülen ve virüslerin neden olduğu bir enfeksiyon hastalığıdır. Şap hastalığı nadir de olsa hayvandan insana bulaşır.

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Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü, 81 il tarım ve orman müdürlüğüne gönderdiği yazıyla, şap hastalığındaki artış nedeniyle ülke genelindeki hayvan pazarlarının ikinci bir emre kadar kapatıldığını açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

-Hasta hayvanlardan alınan numunelerde şap hastalığı etkeni virüsler üzerinde yapılan çalışmalarda genetik/antijenik değişiklikler tespit edilmiştir.

-Yeni ortaya çıkan bu virüs tiplerine karşı koruyucu aşı üretimi tamamlanmış ve sahada kullanıma başlanmıştır.

-Ancak kısa sürede duyarlı türden tüm çift tırnaklı hayvanların aşılanması mümkün görünmemektedir.

-Riskli bölgelerde hayvan hareketlerinin kısıtlanmasının aşılamadan daha etkin bir yöntem olduğu tüm kamuoyu tarafından bilinmektedir.

-Bu kapsamda hayvan satış yerlerinde (hayvan pazarı, canlı hayvan borsası, hayvan toplama ve satış merkezi, park ve panayırları), hayvan ve ziyaretçi hareketliliğinin yoğun olması hastalığın yayılımında yüksek risk oluşturacağından iliniz genelinde faaliyet gösteren hayvan satış yerlerinin tamamının ikinci bir emre kadar ivedi bir şekilde kapatılması hususunda gereğini rica ederim.

Şap hastalığı nedir?

Şap hastalığı, hayvanlarda görülen ve virüslerin neden olduğu bir enfeksiyon hastalığıdır. Şap, etkeni foot-and-mouth disease virus (FMDV) olan ciddi bir virüs hastalığıdır. Şap hastalığı, belirtilerinin hızlı bir şekilde ortaya çıkması ve hayvanların çok hızlı bir şekilde enfekte olması nedeniyle ciddi bir tehdit oluşturmaktadır. Şap hastalığı özellikle sığırlarda yaygın olarak görülmektedir. Ancak, domuz, koyun ve keçi gibi çift tırnaklı hayvanlarda da görülmektedir.

Şap Hastalığı İnsanlara Bulaşır mı? Şap hastalığı nadirde olsa insanlara bulaşabilmektedir. Ancak, insandan insana bulaşma görülmemektedir. Enfekte hayvanlarla temas yoluyla hastalığı bulaşabilmektedir.





Şap Hastalığı Nasıl Yayılır?

Şap hastalığı, genellikle enfekte hayvanların solunum yolu salgıları, tükürük ve dışkısı yoluyla yayılmaktadır. Ayrıca, enfekte hayvanların ağız, burun ve ayaklarda görülen lezyonlar da enfeksiyonun yayılmasına sebep olabilmektedir. Hastalığın yayılması, özellikle sığırlarda, bir hayvandan diğerine temas yoluyla da gerçekleşmektedir.

Şap hastalığı hayvandaki belirtileri?

*Yüksek ateş

*Ağız ve burun bölgesinde yaralar

*Dil, dudaklar ve ağızda şişme

*Ayaklarda yaralar ve topallama

*Süt verimi azalması

*İştah kaybı

*Depresyon

*Solunum sıkıntısı

*Kusma veya ishal

*Titreme ya da kasılma