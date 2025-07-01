Erdoğan haftaya DEM Parti heyetini kabul edecek

AK Parti Sözcüsü Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın önümüzdeki hafta DEM Parti heyetini kabul edeceğini açıkladı. Görüşmenin “terörsüz Türkiye” hedefi açısından kritik olduğunu belirtti.

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Ankara'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın önümüzdeki hafta DEM Parti heyetini kabul edeceğini duyurdu. Görüşmenin, terörle mücadelede yeni döneme dair önem taşıyacağını belirten Çelik, “Terörsüz bir Türkiye hedefi doğrultusunda önümüzdeki günler kritik bir sürece işaret ediyor” dedi.

Çelik, açıklamasında LeMan dergisinde yayımlanan bir karikatüre de sert tepki gösterdi.

Karikatürde İslam Peygamberi Hazreti Muhammed ile Hazreti Musa’ya yönelik ifadelerin yer almasını “saygısızlık” olarak nitelendiren Çelik, “Peygamber Efendimize ve Hz. Musa’ya dönük bu tutumu bir kez daha en güçlü şekilde lanetliyoruz” ifadelerini kullandı.