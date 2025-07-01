Hakan Çalhanoğlu, Lautaro ve Inter Başkanı'na cevap verdi

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Inter’de forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, takım arkadaşı Lautaro Martinez ve Inter Başkanı Giuseppe Marotta’nın kendisine yönelik sözlerine yanıt vererek, saygı beklediğini belirtti.

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Çalhanoğlu, Instagram hesabından Türkçe, İtalyanca ve İngilizce olarak yaptığı paylaşımda, son 24 saatte takım Inter’de yaşadığı gerginliğe açıklık getirip, kendisine yöneltilen sert eleştirilere karşılık verdi.

Çalhanoğlu, paylaşımında, Şampiyonlar Ligi finalinde yaşadığı sakatlıktan sonra, yine de takımla birlikte ABD'ye gitmeye karar verdiklerini çünkü orada olmanın, takımını desteklemenin kendisi için çok önemli olduğunu belirterek, "Maalesef, ABD'deki bir antrenmanda tamamen farklı bir bölgede yeni bir sakatlık yaşadım. Teşhis: kas yırtığı. Bu sakatlık, turnuva boyunca sahada olmamı imkansız hale getirdi. Orada olmamamın başka bir nedeni yok. Arka planda başka hiçbir şey yok." ifadelerini kullandı.

Hakan Çalhanoğlu, takımı Inter'in ABD'de yapılan FIFA Kulüpler Dünya Kupası son 16 turunda Brezilya ekibi Fluminense'ye 2-0 yenildiği maça işaret ederek, "Dün kaybettik. Ve bu canımı yaktı. Sadece bir futbolcu olarak değil, gerçekten takımıma değer veren biri olarak üzüldüm. Şu an sakat olsam da, maçtan hemen sonra birkaç takım arkadaşımı aradım, moral vermek için. Çünkü gerçekten önemseyince bunu yapmam gerekiyordu." değerlendirmesinde bulundu.

Bu maçın ardından kendisi hakkında yapılan yorumları şaşkınlıkla karşıladığını vurgulayan Çalhanoğlu, "Beni asıl şaşırtan ise sonrasında söylenen sözler oldu. Ağır sözlerdi. Bölücüydü, birleştirici değil. Kariyerim boyunca asla bahane aramadım. Hep sorumluluk aldım. Ağrıyla da oynadım. Zor anlarda hep ön saflarda oldum. Lafla değil, icraatla konuştum. Her görüşe saygı duyarım, özellikle bir takım arkadaşımın ya da başkanımın görüşüne. Ama saygı tek taraflı değildir. Sahada da saha dışında da her zaman saygı gösterdim. Ve inanıyorum ki futbolda da hayatta da gerçek güç, özellikle duygular yoğunken saygı göstermektir." yorumunu yaptı.

Milli futbolcu, Inter'e asla ihanet etmediğinin altını çizerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Inter'de mutsuz olduğumu hiç söylemedim. Geçmişte teklifler geldi, çok cazip teklifler. Ama kaldım. Çünkü bu formanın benim için ne ifade ettiğini biliyorum. Ve yaptıklarımla da bunu net biçimde gösterdiğime inanıyorum. Ülkemin kaptanlık bandını takma onuruna eriştim. Ve öğrendim ki liderlik, en kolay anlarda parmakla suçlamak değil, takımının yanında durmaktır. Bu oyunu seviyorum. Bu kulübü seviyorum. Ve her gün uğruna savaştığım bu renkleri seviyorum. Gelecek ne getirir göreceğiz. Ama tarih, her zaman dimdik duranları hatırlar, En çok ses çıkaranları değil."

Ne olmuştu?

Inter’in dün akşam Fluminense'ye 2-0 yenildiği maçın ardından Hakan Çalhanoğlu’nun takım arkadaşı Arjantinli golcü Lautaro Martinez, "Mesaj net: Kalmak isteyen kalsın, kalmak istemeyen gitsin. Önemli bir forma için mücadele ediyoruz, büyük hedeflerimiz var. İsim vermeyeceğim ama hoşuma gitmeyen pek çok şey gördüm. Kaptan ve takım lideri olarak bunu söylemek zorundayım. Elbette önce teknik direktör konuşur ama ben de sorumluluk alıyorum. Ya bu takımın tarafındasındır ya da değilsindir." ifadelerini kullanmıştı.

Inter Başkanı Moratta ise Martinez'in isim vermediğini ama Hakan Çalhanoğlu'nu kastettiğini belirterek, milli futbolcuyla görüşeceklerini kaydetmişti.