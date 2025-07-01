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Çorum'da kaybolan kişinin cesedine HES kanalında ulaşıldı

Çorum'da kaybolan kişinin cesedine HES kanalında ulaşıldı

Çorum'un Dodurga ilçesinde 3 gündür haber alınamayan kişinin cesedi Hidro Elektrik Santrali (HES) kanalında bulundu.

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Alınan bilgiye göre, Mehmet Dede Obruk köyünde yaşayan Ahmet Töremiş'ten (64) 3 gündür haber alamayan komşuları, durumu köy muhtarı Ali Ekber Sever'e bildirdi.

112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım isteyen Sever'in ihbarı üzerine bölgeye jandarma, AFAD, Çorum Belediyesi Arama Kurtarma ekibi ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Çorum'da kaybolan kişinin cesedine HES kanalında ulaşıldı - Resim: 0

Töremiş'in bahçesini sularken HES kanalına düşmüş olabileceğini değerlendiren AFAD, itfaiye ve dalgıç ekipleri, kanal ve çevresinde arama çalışmaları yaptı.

Dalgıçlar, santralin elektrik üretim havuzunda Töremiş'in cansız bedenine ulaştı.

Kanaldan çıkarılan cenaze, otopsi işlemleri için Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morgu'na kaldırıldı.

Çorum'da kaybolan kişinin cesedine HES kanalında ulaşıldı - Resim: 1

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