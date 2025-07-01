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Öldü denilen Muhammed Yakut kimdir? Ölüm sebebi için 2 iddia var eşi ve oğluyla...

Öldü denilen Muhammed Yakut kimdir? Ölüm sebebi için 2 iddia var eşi ve oğluyla...

Bir dönem Youtube yayınları ile gündem olan Muhammed Yakut'un öldüğü haberleri var. İlk iddia Muhammed Yakut'un cezaevinden çıktığı gün öldürüldüğü yönünde oldu. Yakınları ise Muhammed Yakut'un kalp krizinden öldüğünü paylaştı. Gelecek Partisi Kurucular Kurulu üyesi Yavuz Değirmenci de Muhammed Yakut'un Almanya'da hayatını kaybettiği bilgisini paylaştı. Peki Muhammed Yakut kimdir eşi ve ailesi hakkında neler biliniyor.

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Muhammed Yakut, Hollanda'da suikast yapılan Halil Falyalı'nın muhasebecisi ile görüşmeye giderken yakalanıp tutuklanmıştı. Normal cezaevinden yüksek güvenlikli cezaevine nakledilen Muhammed Yakut'un dün serbest bırakıldığı ileri sürülmüştü. Bugün ise Muhammed Yakut'un Almanya'da öldüğü iddia edildi. 

Öldü mü öldürüldü mü?

Medyaya düşen ilk haberler öldürüldüğü yönünde oldu. Sonrasında ise Muhammed Yakut'un yakınları kalp krizi sonrasında hayatını kaybettiğini paylaştı. Muhammed Yakut'un apisten çıktığı gün kalp krizi geçirdiği belirtildi. Muhammed Yakut; Halil Falyalı ve Hollanda'da öldürülen Falyalı'nın muhasebecisi Cemil Önal'ın ellerinde bazı kasetlerin olduğunu iddia etmişti.

Sabaha karşı öldü
Muhammed Yakut'un ölüm haberini ilk olarak Gelecek Partisi Kurucular Kurulu üyesi Yavuz Değirmenci X hesabından şöyle duyurdu:

"Aldığım bilgiye göre Muhammed Yakut bu sabaha karşı Almanya'da vefat etti. Ölüm sebebi kalp krizi. Cenazesi Adli tıpa götürüldü.

-Aldığım bilgiye göre; Muhammed Yakut, Hollanda'da suikast yapılan Halil Falyalı'nın muhasebecisi ile görüşmeye giderken suikastten bir gün önce yakalanıp tutuklanmış. Normal cezaevinden yüksek güvenlikli cezaevine nakledilmiş. Dün serbest kalmış" 

Muhammed Yakut nereli eşi ve çocukları var mı?
Delilerin Delisi’ lakabıyla tanınan Muhammed Yakut, 1972 yılında Diyarbakır’da dünyaya geldi. Diyarbakırspor Kulübü eski başkanı Abdurrahman Yakut’un yeğeni olarak bilinen Muhammed Yakut, akaryakıt sektöründe faaliyet gösteriyordu. 

Öldü denilen Muhammed Yakut kimdir? Ölüm sebebi için 2 iddia var eşi ve oğluyla... - Resim: 0

14 ayrı suç kaydı bulunan Muhammed Yakut hakkında 2023 yılında YouTube’da yayınladığı videolar nedeniyle yakalama kararı çıkmıştı. Yakalama kararının ardından Edirne üzerinden Bulgaristan’a kaçan Yakut’un daha sonra Almanya’ya geçtiği öğrenilmişti.

Eşi ve çocuklarıyla...
İspanya’da kimlik kontrolüne yakalanan Muhammed Yakut, Türkiye’ye iade talebi beklenirken serbest bırakıldı. Yakut’un gözaltına alınan eşi ve oğlu da adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

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