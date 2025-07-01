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RAMS Başakşehir, Nuno Da Costa'yı renklerine bağladı

RAMS Başakşehir, Nuno Da Costa'yı renklerine bağladı

RAMS Başakşehir, Yeşil Burunlu Adalı forvet oyuncusu Nuno Da Costa'yı kadrosuna kattı.

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RAMS Başakşehir, Yeşil Burunlu Adalı forvet oyuncusu Nuno Da Costa'yı kadrosuna kattı.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, son 2 sezonda Kasımpaşa'da forma giyen ve serbest oyuncu statüsünde bulunan 34 yaşındaki santrfor ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Da Costa, Süper Lig'de forma giydiği 58 maçta 27 gol kaydetti.

Deneyimli oyuncu, Onur Bulut'un ardından yeni sezon öncesinde Başakşehir'in kadrosuna kattığı ikinci isim oldu.

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