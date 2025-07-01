RAMS Başakşehir, Nuno Da Costa'yı renklerine bağladı

RAMS Başakşehir, Yeşil Burunlu Adalı forvet oyuncusu Nuno Da Costa'yı kadrosuna kattı.Abone ol
RAMS Başakşehir, Yeşil Burunlu Adalı forvet oyuncusu Nuno Da Costa'yı kadrosuna kattı.
Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, son 2 sezonda Kasımpaşa'da forma giyen ve serbest oyuncu statüsünde bulunan 34 yaşındaki santrfor ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Da Costa, Süper Lig'de forma giydiği 58 maçta 27 gol kaydetti.
Deneyimli oyuncu, Onur Bulut'un ardından yeni sezon öncesinde Başakşehir'in kadrosuna kattığı ikinci isim oldu.
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