Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda açıklamalarda bulunuyor.

Abone ol

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Konferans Salonu'nda "Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı"nda konuşuyor. Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantımızın 172'ncisinde sizlerle birlikte olmaktan memnuniyet duyuyorum.

AK Parti olarak istişare geleneğimizi istikrarlı bir şekilde sürdürüyoruz. Meselelerimizi değerlendiriyoruz. Ülkemizdeki ve dünyadaki konuları kabinemizde etraflıca ele alıyoruz.

Kahvaltılı sohbet programımızın sonuncusunu bu sabah gerçekleştirdik. Şehirlerimizin sorunlarını ilk elden dinleme imkanı bulduk. Hem partimize hem ülkemize hem de dış politikaya dair her meseleyi açık yüreklilikle konuşuyor tartışıyor kararlarımızı buna göre alıyoruz.

Kızılcahamam Kampımızı 11-13 Temmuz tarihlerinde inşallah gerçekleştireceğiz. Kızılcahamam Kampından inşallah güçlenerek, enerji toplamış olarak çıkacağız. Allah'a hamdolsun teşkilatımızla uyum ve koordinasyon içerisinde yolumuzda ilerliyoruz.

"Önce Türkiye şiarıyla yola kararlılıkla devam edeceğiz"

AK Partili kadrolar olarak biz kavga edenlerden değil kardeşlik hukukunu yüceltenleriz. Bizi çıkarlarımız bir araya getirmedi. Koltuk için, makam için bu görevlere aday olmadık. Biz sadece halka hizmet ederek hakkın rızasını kazanmak için buradayız. Milletimize hizmet etmek için AK Parti'deyiz. Gönüller arasında köprü olmak için bir aradayız. Ortak bir gaye, ortak dertler ve meseleler için omuz omuza mücadele ediyoruz. Bu mücadeleyi alnımızın akıyla veriyoruz. Bıkmadan, usanmadan, önce Türkiye şiarıyla yola kararlılıkla devam edeceğiz.

"Bu kadroya durmak, duraksamak, rehavete kapılmak yakışmaz"

Şunu herkes bilsin. Herkes anlasın. Bu kadroya durmak, duraksamak, rehavete kapılmak yakışmaz. Milletimizle aramıza mesafe koymak, hele hele duvar örmek asla yakışmaz.

"Millet ne istiyorsa onu yapacak, onu hayata geçireceğiz"

İnşallah önümüzdeki ay 24'üncü yaşımızı kutlayacağız. Yaklaşık 24 yıldır bu partiye kibri, millete tepeden bakmayı yaklaştırmadık. Bundan sonra da yaklaştırmayacağız. Milleti hor görenlerden, yok sayanlardan, milletin derdine kulak tıkayanlardan olmadık. Bundan sonra da olmayacağız. Bizim yerimiz milletimizin yanıdır. 86 milyonun tamamı öz ve öz kardeşimizdir. canımızdan bir parçadır. Millet için varız. millet neredeyse hep orada olacağız. Millet ne istiyorsa onu yapacak, onu hayata geçireceğiz.

Ayrıntılar gelecek...