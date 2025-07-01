Inter'de Hakan Çalhanoğlu krizi! Lautaro Martinez ve başkandan olay sözler
2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası son 16 turunda Inter, Fluminense'ye 2-0 mağlup oldu. Maçın ardından Hakan Çalhanoğlu krizi çıktı.
2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası son 16 turunda Fluminense, Inter'i 2-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.
Charlotte'un Bank of America Stadı'nda oynanan karşılaşmada İtalya'nın Inter takımıyla Brezilya ekibi Fluminense karşı karşıya geldi. Karşılaşmaya hızlı başlayan Fluminense 3. dakikada German Cano'nun kafa golüyle öne geçerken, 90+3'de Hercules farkı 2'ye çıkardı. Fluminense, çeyrek finalde Manchester City - Al Hilal maçının galibiyle karşılaşacak.
Maç sonunda kriz: Hakan Çalhanoğlu
Inter kaptanı Lautaro Martinez, karşılaşma sonrasında DAZN'a konuştu. Oldukça sinirli olduğu görülen Arjantinli yıldızın hedefinde Hakan Çalhanoğlu vardı.
Golcü oyuncu maç sonunda "Hoşuma gitmeyen şeyler söylüyorum ve bu sebeple bir kaptan olarak açık bir mesaj veriyorum. Kalmak istemeyen hemen Inter'den ayrılsın. Inter için savaşacak, burada gerçekten kalmak isteyenlere ihtiyacımız var. Giydiğimiz formanın önemini bilmek zorundayız." ifadelerini kullandı.