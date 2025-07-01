Inter'de Hakan Çalhanoğlu krizi! Lautaro Martinez ve başkandan olay sözler

Golcü oyuncu maç sonunda "Hoşuma gitmeyen şeyler söylüyorum ve bu sebeple bir kaptan olarak açık bir mesaj veriyorum. Kalmak istemeyen hemen Inter'den ayrılsın. Inter için savaşacak, burada gerçekten kalmak isteyenlere ihtiyacımız var. Giydiğimiz formanın önemini bilmek zorundayız." ifadelerini kullandı.