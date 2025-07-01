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Netanyahu'nun oğlu İsrail'i terk etti

Netanyahu'nun oğlu İsrail'i terk etti

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun oğlu Yair Netanyahu, ölüm tehditleri aldığını iddia ederek ülkeyi terk ettiğini açıkladı. Yair, ABD'ye yerleşme kararı aldığını belirtti.

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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun oğlu Yair Netanyahu, muhaliflerin kendisine yönelttiği ölüm tehditleri nedeniyle İsrail’den ayrılarak ABD'ye yerleştiğini öne sürdü.

TOV adlı haber platformuna konuşan Yair Netanyahu, eski Savunma Bakanı Yoav Gallant’ın görevden alındığı gece yaşanan olayların ardından ülkeyi terk etme kararı aldığını belirtti. O gece, protestocuların Tel Aviv’deki evinin önünde toplandığını ve bazı kişilerin ellerinde meşalelerle evin çitlerine tırmanmaya çalıştığını aktaran Netanyahu, polisin bu duruma kayıtsız kaldığını iddia etti.

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