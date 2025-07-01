Yolsuzluk operasyonunda Soyer'e Cemil Tugay şoku! Şikayet etmedim demişti ama...

İzmir'de bu sabah düzenlenen ve aralarında eski Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in de bulunduğu ve haklarında gözaltı kararı verilen 157 kişiden 126'sı gözaltına alındı. Soruşturmaya ilişkin yolsuzluk ve usulsüzlük operasyonuna dair çarpıcı ayrıntılar gün yüzüne çıktı. .

Abone ol

Geniş kapsamlı soruşturmanın, mevcut Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın yaptığı suç duyurularıyla başlatıldığı ortaya çıktı. Tugay’ın, selefi Tunç Soyer ve dönemin belediye yönetimi hakkında adliyeye iki ayrı başvuruda bulunduğu öğrenildi. Öte yandan iddialara ilişkin 'biz suç duyurusunda bulunmadık. Bu bir iftiradır' diyen Tugay'ın ıslak imzalı şikayet belgesi ortaya çıktı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu ile Organize Suçlar Bürosundan sorumlu Başsavcı Vekili Necati Kayaközü uzun süredir gizlilikle ve büyük titizlikle yürüttüğü yolsuzluk operasyonunda bugün düğmeye bastı.



Başsavcı Vekili Necati Kayaközü koordinasyonunda başlatılan operasyonda aralarında İzmir Büyükşehir Belediyesi eski başkanı Tunç Soyer, CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'nun da bulunduğu 157 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken ilerleyen saatlerde 126 şüpheli ekiplerce gözaltına alındı.

YOLSUZLUK SAYIŞTAY RAPORLARINDA

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZBETON ve alt taşeron şirketler eliyle yolsuzluk Sayıştay Raporu, Mülkiye Müfettişi Raporu, Bilirkişi Raporlarına istinaden tespit edildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında ihaleye ve edimin ifasına fesat karıştırma, nitelikli dolandırıcılık suçundan şüpheliler hakkında soruşturma yürütüldü öğrenildi.

"CHP'Yİ ZORA SOKACAK GELİŞME"

CHP'ye yakınlığı ile bilinen Barış Yarkadaş, İzmir'deki operasyonun mevcut başkan Cemil Tugay'ın şikayeti üzerine başladığını duyurdu.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Barış Yarkadaş şu ifadeleri kullandı:

"İlginç bir süreç…CHP'yi zora sokacak gelişme…İzmir'de başlayan operasyonların düğmesine CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay bastı.

Tugay, İZBETON ve diğer iştiraklerle ilgili ŞİKAYETÇİ oldu. Tunç Soyer dönemine dair şikayetlerde bulunan Cemil Tugay'ın verdiği bilgiler üzerine İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Soruşturma sonucu 157 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Soruşturma dosyasında "müşteki" olarak İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İZBETON'un olduğu öğrenildi."





CHP içinden gelen tepkilerle paniğe kapılan Cemil Tugay, bizzat İzmir BB'nin iç denetim raporuyla başlatılan soruşturma sonrası "Biz şikayet etmedik" yalanına sığındı.

Tugay Halk TV yayınında "Biz suç duyurusunda bulunmadık. Bu bir iftiradır" demişti.