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Özgür Özel neyine güveniyor diyorlar seçime kadar bekle ulan

CHP Genel Başkanı Özgür Özel “Seçime kadar bekle ulan. Bana diyor ki ‘Özgür Özel neyine güveniyor?’ millete güveniyorum lan, millete” ifadelerini kullandı. Leman dergisine sahip çıkan Özgür Özel, peygamberin resmedilmediğini belirtip "Ben baktığımda Gazze'de bombardıman altında hayatını kaybetmiş, kanatlar takılmış bir melek görüyorum" dedi.

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Özgür Özel, Demokrasi ve Adaletin 100. Kara Gününde "100 KARASI” Toplantısı'nda konuştu. CHP'li belediyelere yönelik operasyonları hatırlatan Özgür Özel, "belediyelere çöktülür' yorumunda bulundu. 
Özgür Özel şunları söyledi:

-Önümüzü kesmek için belediyelerimizi çökertmeye çalıştılar. Harita kırmızı olmayan yer kalmayacak. 7 gün 7 gece tarihe geçen eylemler yaptık.

-100 günde ne yalanlar ne iftiralar attılar. 'Bir ay sonra birbirinizin yüzüne bakamayacaksınız' dediler. Balyoz'da, Ergenekon'da, İstanbul seçimlerinin iptalinde hangi kumpasları kurdularsa bir benzerini kurdular. Unutmamız gerekenleri unutmuyoruz. 

-TRT dolar-Euro gösteriyor. 'Elimizde görüntüler yoktu, stoktan video kullandık, kusura bakma dediler.' Bu stok videoyu size kim yolladı, boş kasaya rağmen 'Basın görüntüyü' kim dedi biliyorum.

-Görüntüyü yayana da o talimatı verene de diyorum ki seçime kadar bekle ulan seçime kadar bekle.

-Bana diyor ki 'Özgür Özel neyine güveniyor?' Millete güveniyorum ulan millete güveniyorum.

Leman Dergisi'ndeki tepki çeken karikatür
-Aldım karikatüre baktım. Buradan vicdan sahibi muhafazakarlara, muhafazakar camiaya, hatta karikatüristlerine sesleniyorum. O LeMan hepiniz susarken, Mavi Marmara'ya destek çizen LeMan'dır. O LeMan moto kurye Samet'e destek vermiş LeMan'dır.

-Hz. Muhammed'e saygısızlığa da izin vermem ama yapılmamış bir saygısızlık üzerinden yapılan lince de izin vermem."

-Aldım karikatüre baktım. Kolayı şu: Karikatüre bakmadan, buzlanmış yerlere bakarak "Efendim, Peygamber Efendimize bunu diyenleri ben de kınıyorum." demek işin kolayıdır. "Yapabilirim, yapabiliriz. Birilerinin peşine takılabiliriz.

Özgür Özel neyine güveniyor diyorlar seçime kadar bekle ulan - Resim: 0

- Özgür Özel olarak baktığımı ve gördüğümü söylüyorum. Buradan vicdan sahibi muhafazakarlara muhafazakar cemaatin, muhafazakar camianın kanaat önderlerine, yazarına çizerine hatta karikatüristlerine sesleniyorum. Dönün bir bakın.

-Ben baktığımda Gazze'de bombardıman altında hayatını kaybetmiş, kanatlar takılmış bir melek görüyorum. Başında haresiyle, kanadıyla. Bir başka öldürülmüş, bir başka bombanın öldürdüğü bir melekle karşılaşıyor.

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