Baykar, İtalyan havacılık şirketi Piaggio Aerospace’i satın aldı

Baykar, 140 yıllık İtalyan havacılık şirketi Piaggio Aerospace’i devralarak Avrupa havacılık sanayisine stratejik bir yatırım yaptı. Satın alma, Türkiye ile İtalya arasındaki sanayi iş birliğini derinleştiren tarihi bir adım olarak değerlendiriliyor.

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Türk savunma ve havacılık sanayisinin önde gelen firmalarından Baykar, İtalyan havacılık şirketi Piaggio Aerospace’in satın alma işlemlerini resmi olarak tamamladı. İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenen imza töreniyle duyurulan devir işlemi, İtalya İşletmeler ve Made in Italy Bakanlığı’nın onayıyla başlayan sürecin, İtalya Başbakanlık Ofisi tarafından “Golden Power” düzenlemesi kapsamında verilen nihai izinle sonuçlandırılmasıyla gerçekleşti.

İmza törenine İtalya İşletmeler ve Made in Italy Bakanı Adolfo Urso, Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, Piaggio Aerospace'in yönetiminden sorumlu olağanüstü komiserler Carmelo Cosentino, Vincenzo Nicastro ve Gianpaolo Davide Rossetti katıldı.

Törende konuşan Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, Piaggio Aerospace’in köklü geçmişinden güç alarak şirketi yeniden yapılandırmayı ve ileriye taşımayı hedeflediklerini vurguladı. Bayraktar,

“Piaggio Aerospace’i ayakta tutan fedakâr çalışanlarına saygı duyuyoruz. Onlarla birlikte yeni fırsatlar yaratacağız ve sürdürülebilir büyümeye odaklanacağız”

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar ise yaptığı değerlendirmede, bu adımı yalnızca bir satın alma hamlesi olarak değil, İtalyan havacılığına yeni bir soluk kazandırma fırsatı olarak gördüklerini ifade etti. Bayraktar, “P.180 Avanti EVO üretim kapasitesini artıracak, bakım-onarım alanında Avrupa çapında bir mükemmeliyet merkezi kuracak ve İtalya ile Türkiye arasında sanayi iş birliğini daha da derinleştireceğiz” diye konuştu.

İtalya İşletmeler ve Made in Italy Bakanı Adolfo Urso ise anlaşmayı İtalya için stratejik bir kazanım olarak değerlendirdi. Piaggio Aerospace’in yeniden yapılandırılmasıyla birlikte havacılık ve uzay sektörünün canlanacağına dikkat çeken Urso, devletin Golden Power mekanizması ile ulusal sanayi egemenliğini koruyabildiğini ve nitelikli uluslararası yatırımları ülkeye çekebildiğini söyledi.

Piaggio Aerospace’in yeniden yapılandırılmasından sorumlu olağanüstü komiserler de süreci “İtalyan havacılığının yeniden doğuşu” olarak nitelendirerek, devir işleminin bölgesel istihdam, sanayi sürekliliği ve Avrupa havacılık-uzay ekosistemi açısından önemli katkılar sunacağını vurguladı.

Baykar, Piaggio Aerospace’in Avrupa sanayi ekosistemindeki stratejik konumunu güçlendirmek için kapsamlı bir endüstriyel plan hazırladı. Plana göre, P.180 Avanti EVO uçakları yenilenen teknolojilerle küresel pazara yeniden sunulacak. Aynı zamanda Piaggio’nun tesisleri Bayraktar TB2 ve AKINCI insansız hava araçlarının üretimi için destekleyici merkezlere dönüştürülecek. Uçak ve motor bakımında ise Avrupa çapında bir mükemmeliyet merkezi oluşturulacak.

Baykar, 2003 yılında başladığı İHA geliştirme çalışmalarından bugüne kadar tüm projelerini öz kaynaklarıyla finanse etti. 2023 ve 2024 yıllarında 1,8 milyar dolarlık ihracat hacmi yakalayan şirket, Türkiye'nin savunma ve havacılık sektöründe ihracat liderliğini üst üste dört yıl elinde bulundurdu. Dünya genelinde Bayraktar TB2 SİHA için 35 ülkeyle, Bayraktar AKINCI içinse 15 ülkeyle ihracat anlaşması imzalayan Baykar, global pazarda Türk havacılık sanayisinin en önemli temsilcisi haline geldi.