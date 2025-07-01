BIST 10.080
DOLAR 39,82
EURO 46,89
ALTIN 4.275,00
HABER /  MEDYA

Dursun Çiçek'ten Sinan Burhan'a: Yeni iş arayın

Eski CHP Milletvekili Dursun Çiçek, tv100’de katıldığı yayında gazeteci Sinan Burhan’a yönelik dikkat çeken ifadeler kullandı. "CHP iktidara gelirse televizyonlar kapanacak" imasında bulunan Çiçek, Burhan’a "yeni iş arayın" dedi; Burhan ise bu sözlere sosyal medya hesabından “tehdit” diyerek tepki gösterdi.

Abone ol

Eski CHP Milletvekili Dursun Çiçek, tv100'deki Son durum isimli programa telefonla bağlandı. CHP'de yaşanan kurultay krizi ile ilgili tartışılan konu üzerine konuşan Çiçek, Gazeteci Sinan Burhan'a yönelik dikkat çeken sözler sarf etti. 

"YENİ İŞ ARAYIN"

"Sinan bey, bizim adayımız Ekrem İmamoğlu olur, Mansur Yavaş olur, seçimi kaybediyorsunuz" diyen Dursun Çiçek, Sinan Burhan'a "yeni iş arayın" dedi.

Sinan Burhan ise Çiçek'e, "Siz de mi 'hangi gazeteciler bizim aleyhimizde konuştu, hangi gazetecilere ceza vereceğiz' diye şecere tutuyorsunuz" sorusunu yöneltti. 

Dursun Çiçek ise "CHP'ye böyle şiirler yazıp övgüler dizemeyeceğine göre, televizyonlar kapanacak, televizyonlar davet etmeyecek. Başka bir iş bulsun diyorum." ifadelerini kullandı.

"CHP TARZI BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ"

Sinan Burhan, sosyal medya hesabından Çiçek'e tepki göstererek, "Dursun Çiçek’ten tehdit. CHP iktidara gelince beni işten atacaklarmış. Sözde yandaş kanalları kapatacaklarmış. İşte CHP tarzı basın özgürlüğü…" şeklinde paylaşımda bulundu.

ÖNCEKİ HABERLER
Özgür Özel neyine güveniyor diyorlar seçime kadar bekle ulan
Özgür Özel neyine güveniyor diyorlar seçime kadar bekle ulan
RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'den Leman dergisine tepki
RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'den Leman dergisine tepki
Baykar, İtalyan havacılık şirketi Piaggio Aerospace’i satın aldı
Baykar, İtalyan havacılık şirketi Piaggio Aerospace’i satın aldı
Fenerbahçe'nin yeni transferi Jhon Duran İstanbul'da
Fenerbahçe'nin yeni transferi Jhon Duran İstanbul'da
RAMS Başakşehir, Nuno Da Costa'yı renklerine bağladı
RAMS Başakşehir, Nuno Da Costa'yı renklerine bağladı
Aile hekimleri için yeni düzenleme: Bakanlık harekete geçti!
Aile hekimleri için yeni düzenleme: Bakanlık harekete geçti!
Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, yeni sezon için iddialı
Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, yeni sezon için iddialı
Netanyahu'nun oğlu İsrail'i terk etti
Netanyahu'nun oğlu İsrail'i terk etti
Fenerbahçe için İstanbul'a geldi! 18 maçta 12 gol...
Fenerbahçe için İstanbul'a geldi! 18 maçta 12 gol...
Bakan Murat Kurum'dan orman yangınlarına ilişkin açıklama
Bakan Murat Kurum'dan orman yangınlarına ilişkin açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Leman'daki karikatüre tepki: "Alçakça bir provokasyon"
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Leman'daki karikatüre tepki: "Alçakça bir provokasyon"
Bakan Uraloğlu'ndan Osmangazi Köprüsü açıklaması: 9 yılda 108 milyar lira tasarruf!
Bakan Uraloğlu'ndan Osmangazi Köprüsü açıklaması: 9 yılda 108 milyar lira tasarruf!