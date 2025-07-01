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Acun Ilıcalı'nın transfer cevabı olay oldu!

Fenerbahçe Asbaşkanlığı görevinden geçtiğimiz günlerde istifa eden Hull City başkanı Acun Ilıcalı, sarı-lacivertli takımın transfer gündemi ile ilgili gelen bir soruya verdiği cevapla gündem oldu.

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Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiltere Championship ekibi Hull City, geçtiğimiz sezon Kayserispor'da görev yapan Sergej Jakirovic yönetiminde ilk antrenmanını gerçekleştirdi. Başkan Acun Ilıcalı da ilk idmanda takımını yalnız bırakmadı.

Bugün İstanbul'a gelen Ilıcalı, Atatürk Havalimanı'nda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"BU SEZON İDDİALIYIZ"

Ilıcalı, "İngiltere'den geldim. Hull City'de sezonu açtık. Bizim için de dün hocamızla beraber çok önemli bir gündü. Jakirovic ilk antrenmanına çıktı. Güzel bir gündü. Bu sezon iddialıyız. Hull City olarak başarılı bir sezon geçmesini diliyorum. Taraftarımızla dün akşam buluştuk. Onlar da son derece motive. İyi bir sezon olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

"YIRTTIM BU İŞLERDEN"

Fenerbahçe Asbaşkanlığı görevinden geçtiğimiz günlerde istifa eden Acun Ilıcalı, sarı-lacivertlilerin transfer süreciyle ilgili gelen soruya ise, "Yırttım bu işlerden ben" yanıtını verdi.

Acun Ilıcalı'nın verdiği bu cevap ise sosyal medyada gündem oldu. Sarı-lacivertli bazı taraftarlar, Ilıcalı'nın bu cevabına tepki gösterdi

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