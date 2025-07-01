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Türkiye'den ABD'nin Suriye kararına ilk yorum: Memnuniyetle...

Türkiye'den ABD'nin Suriye kararına ilk yorum: Memnuniyetle...

Dışişleri Sözcüsü Keçeli, ABD'nin Suriye'ye yaptırımları kaldırması konusunda, "ABD yönetiminin, Suriye ile ilişkilerini normalleştirme yolundaki güçlü iradesini memnuniyetle karşılıyoruz" dedi.

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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, ABD’nin Suriye’ye yönelik yaptırımların bir bölümünü daha kaldırması hakkında açıklama yaptı. 

Keçeli, "ABD Yönetiminin, Suriye Hükümeti ile ilişkilerini normalleştirme yolundaki güçlü iradesini memnuniyetle karşılıyoruz.   Bu çerçevede, Suriye’ye yönelik yaptırımların önemli bir bölümünün daha kaldırılmış olması olumlu bir gelişmedir.   Türkiye, Suriye’nin yeniden imarına gerek kamu gerek özel sektör aracılığıyla katkıda bulunmaya bölgesel ve uluslararası paydaşlarla birlikte devam edecektir." ifadelerini kullandı. 

Türkiye'den ABD'nin Suriye kararına ilk yorum: Memnuniyetle... - Resim: 0

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