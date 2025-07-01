BIST 10.080
DOLAR 39,83
EURO 46,94
ALTIN 4.274,70
HABER /  GÜNCEL

MİT Başkanı İbrahim Kalın'dan Irak ziyareti

MİT Başkanı İbrahim Kalın'dan Irak ziyareti

Erbil'e giden MİT Başkanı İbrahim Kalın görüşmelerde, İran ve İsrail arasında yaşanan savaş sonrası bölgedeki son durum ve Terörsüz Türkiye' sürecini masaya yatırdı.

Abone ol

MİT Başkanı İbrahim Kalın'dan Irak'a kritik ziyaret. Kalın; Erbil'de KDP Lideri Mesut Barzani, IKBY Başkanı Neçirvan Barzani, IKBY Başbakanı Mesrur Barzani, IKBY Başbakan Yardımcısı Kubat Talabani, IKBY İçişleri Bakanı Reber Ahmed ve IKYY Güvenlik Konseyi Yetkilileri ile bir araya geldi.

Yapılan ikili görüşmelerde; İran ve İsrail arasında yaşanan savaş sonrası bölgedeki son durum, bölgesel barış ve istikrarın temini için atılacaklar adımlar ele alındı.

'TERÖRSÜZ TÜRKİYE' SÜRECİ MASAYDI

Görüşmelerde masadaki en önemli konulardan birisi de 'Terörsüz Türkiye' süreciydi.

Bu kapsamda bütün bölgenin terörden arındırılması ve terörün bölge gündeminden çıkarılması amacıyla önümüzdeki dönemde atılacak adımlar görüşüldü.

Bununla birlikte yapılan görüşmelerde Türkmenlerin güvenliği ve siyasi süreçlerdeki rolü konusu da detaylarıyla ele alındı.

Türkiye olarak, Irak Türkmenlerinin yanında olunduğu iletildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Ümit Özdağ'dan miting kararı: Provokasyonu önledim
Ümit Özdağ'dan miting kararı: Provokasyonu önledim
Bakan Yumaklı: 3 ilde yangınlar kısmen kontrol altına alındı
Bakan Yumaklı: 3 ilde yangınlar kısmen kontrol altına alındı
Yenidoğan Çetesi davasında 5. duruşma görüldü
Yenidoğan Çetesi davasında 5. duruşma görüldü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tataristan Cumhurbaşkanı ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tataristan Cumhurbaşkanı ile görüştü
Trump, Gazze'de ateşkes için tarih verdi! 'Musk'ı sınır dışı edebiliriz' dedi
Trump, Gazze'de ateşkes için tarih verdi! 'Musk'ı sınır dışı edebiliriz' dedi
Leman karikatürüne tepkiler sürerken Sözcü TV'de şoke eden sözler
Leman karikatürüne tepkiler sürerken Sözcü TV'de şoke eden sözler
Zafer Partisi'nde CHP depremi: Partinin önemli ismi istifa etti!
Zafer Partisi'nde CHP depremi: Partinin önemli ismi istifa etti!
Türkiye'den ABD'nin Suriye kararına ilk yorum: Memnuniyetle...
Türkiye'den ABD'nin Suriye kararına ilk yorum: Memnuniyetle...
Dünya Bankası’ndan Türkiye kararı! 360 milyon Euro'luk onay geldi
Dünya Bankası’ndan Türkiye kararı! 360 milyon Euro'luk onay geldi
Acun Ilıcalı'nın transfer cevabı olay oldu!
Acun Ilıcalı'nın transfer cevabı olay oldu!
Yolsuzluk operasyonunda Soyer'e Cemil Tugay şoku! Şikayet etmedim demişti ama...
Yolsuzluk operasyonunda Soyer'e Cemil Tugay şoku! Şikayet etmedim demişti ama...
Dursun Çiçek'ten Sinan Burhan'a: Yeni iş arayın
Dursun Çiçek'ten Sinan Burhan'a: Yeni iş arayın