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Zafer Partisi'nde CHP depremi: Partinin önemli ismi istifa etti!

Zafer Partisi'nde CHP depremi: Partinin önemli ismi istifa etti!

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın parti üyelerinin CHP'nin Saraçhane'deki mitingine katılmalarını yasaklamasının ardından, partide kriz patlak verdi.

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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, il ve ilçe teşkilatlarına gönderdiği yazıda, CHP'nin bugün Saraçhane'de yapacağı mitinge gidilmeyeceğini belirtti. Yazıda, "Bugün yapılacak CHP'nin Saraçhane'deki etkinliğine Zafer Partisi teşkilatlarından hiç kimse katılmayacaktır" ifadeleri yer aldı.

ÖZDAĞ'IN YASAK KARARININ ARDINDAN PARTİDEN İSTİFA ETTİ

Özdağ'ın yasak kararının ardından Zafer Partisi'nde istifa depremi yaşandı. Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bartu Soral sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yasak kararı nedeniyle istifa ettiğini söyledi.

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