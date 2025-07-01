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Ümit Özdağ'dan miting kararı: Provokasyonu önledim

Ümit Özdağ'dan miting kararı: Provokasyonu önledim

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, CHP'nin Saraçhane'deki mitingine katılmama kararının nedenini, LeMan dergisinin yayımladığı karikatür üzerinden çıkabilecek provokasyon ihtimali olarak açıkladı.

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Gazeteci Şaban Sevinç, CHP'nin Saraçhane'deki mitingine katılmayacaklarını duyuran Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile konuştuğunu ve Özdağ'ın "Karikatür üzerinden ortaya provakasyon çıkıyor ve 3 ay önce Saraçhaneyi basmaya çalışan İBDA-C, bu sefer daha kalabalık halde LeMan’ı basıyor. Provakasyonu önledim" dediğini aktardı. Sevinç'e konuşan Özdağ, "Ekrem İmamoğlu’na düşman ceza hukuku uygulandığını söylüyorum. Selahattin Demirtaş da benimle aynı haklara sahip olmalı diyorum. Ve bunları söylemeye devam edeceğim. Bu düşman ceza hukuku olayını her zaman işliyoruz ve işlemeye de devam edeceğiz" ifadelerini de kullandı.

Elips Haber'de yer alan habere göre, Zafer Partisi, İBB Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluğunun 100. gününde Saraçhane'de düzenlenecek olan mitinge katılmama kararı aldı. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, "LeMan’daki münasebetsiz karikatür üzerine çıkan provokasyon ve tepkilerin Saraçhane’ye taşınma ihtimali nedeniyle teşkilatın mitinge katılmamasını istedim" dedi.

Gazeteci Şaban Sevinç de Özdağ ile görüşmesini aktardı. Buna göre, Özdağ şöyle dedi:

"LeMan’ın sahipleri bir hafta önce yurt dışına çıktılar ve mali olarak batmak üzereler.

Şimdi provakasyon olacağı belli bir karikatür yayınlamak tesadüf olabilir mi. Sonra bu karikatür üzerinden ortaya provakasyon çıkıyor ve 3 ay önce Saraçhaneyi basmaya çalışan İBDA-C, bu sefer daha kalabalık halde LeMan’ı basıyor.

Elips Haber'de yer alan habere göre, Saraçhane mitingi öncesinde Özgür Özel Leman’ı savunuyor, Tayyip Erdoğan Leman’ı hedef gösteriyor.

Zafer Partisi mitinge davetli değil evet. Hiç bir parti de değil aslında.

Ben bu yazıyla kayda geçirdim, çünkü beklediğim gibi bir provokasyon olursa diye kayda geçirdim. Ben Kayseri’den 2 yıl 4 ay ceza aldım, ki orada yoktum.

Şimdi hem bizim parti teşkilatlarının oraya katılmadığını kayda geçirdim ve hem de provakasyon ihtimalini kayda geçirdim.

Olay çıkaracaklarsa bile Ümit Özdağ deşifre etti deyip provakasyondan vazgeçecekler. Ben yapacaklarını düşündüğüm için teşkilatlarımı çektim.

Ekrem İmamoğlu’na düşman ceza hukuku uygulandığını söylüyorum. Selahattin Demirtaş da benimle aynı haklara sahip olmalı diyorum. Ve bunları söylemeye devam edeceğim. Bu düşman ceza hukuku olayını her zaman işliyoruz ve işlemeye de devam edeceğiz.

Önümüz hafta da Ekrem İmamoğlu’nun eşi Dilek hanımı ziyaret edeceğim."

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