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Yenidoğan Çetesi davasında 5. duruşma görüldü

Yenidoğan Çetesi davasında 5. duruşma görüldü

İstanbul'da, bebek acil hastalarının ölümlerine sebep oldukları ve haksız kazanç sağladıkları öne sürülen yenidoğan çetesinin yargılandığı davada 5'inci duruşmanın ikinci günü sona erdi.

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19'u tutuklu 57 sanığın yargılandığı davanın 5'inci duruşması, Bakırköy 22'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

Duruşmanın ikinci gününde tanık ve sanık beyanları alındı.

Mahkeme heyeti, sanık avukatlarının beyanlarının alınmasına devam edilmek üzere duruşmayı yarın saat 10.00'a erteledi.

Duruşmanın ilk gününde, mağdur ailelerden bazıları dinlenmiş, 'örgüt elebaşı' olduğu ileri sürülen Fırat Sarı'nın bir kez daha savunması alınmıştı.

Soruşturmayla ilgili Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı bin 399 sayfalık iddianame hazırlamıştı.

Hazırlanan İddianamede, sanıklar Fırat Sarı ve Gıyasettin Mert Özdemir'in çeşitli suçlardan toplamda 582 yıl 9’ar aya kadar hapisle cezalandırılmaları isteniyor.

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