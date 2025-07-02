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Arda'lı Madrid, Kenan'lı Juventus'u eledi

Arda'lı Madrid, Kenan'lı Juventus'u eledi

FIFA Kulüpler Dünya Kupası son 16 turunda Arda Güler'li Real Madrid, Kenan Yıldız'lı Juventus'u 54. dakikada Gonzalo'nun attığı golle 1-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

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FIFA Kulüpler Dünya Kupası son 16 turu karşılaşmasında Arda Güler'in formasını giydiği Real Madrid ile Kenan Yıldız'ın forma giydiği Juventus karşı karşıya geldi.Real Madrid 54. dakikada Gonzalo'nun golüyle rakibini 1-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

Her iki milli futbolcu da karşılaşmaya ilk 11'de başladı. Juventus'ta Kenan Yıldız 71. dakikada kenara gelirken, Real Madrid'de de Arda Güler 78. dakikada kenara alındı.

Real Madrid'in çeyrek finaldeki rakibi bu gece 04.00'te oynanacak Dortmund-Monterrey mücadelesinin galibi olacak.

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