Fahrettin Altun'dan Özgür Özel’e sert tepki: Toplumsal barışı zedeleyen sorumsuzluk

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik ifadelerine sert tepki gösterdi. Altun, Özel’in sözlerini “millet iradesine karşı kabul edilemez bir meydan okuma” ve “toplumsal barışı zedeleyen bir sorumsuzluk örneği” olarak nitelendirdi.

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Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın doğrudan millet iradesiyle seçildiğini vurgulayarak, Özel’in kullandığı “cunta başkanı” ifadesinin sadece Cumhurbaşkanına değil, aynı zamanda demokratik sürece ve milletin iradesine de açık bir hakaret olduğunu belirtti.

"Bu söylemler düşünce özgürlüğüyle bağdaşmaz"

Söz konusu açıklamaların düşünce özgürlüğü veya muhalefet hakkı kapsamında değerlendirilemeyeceğini ifade eden Altun, bu tutumun siyasi etik ve sorumluluk bilincinden tamamen uzak olduğunu ve demokratik siyasetin ruhuyla bağdaşmadığını söyledi.

"Yargı sürecine müdahale edilmemeli"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile ilgili devam eden yargı sürecine yönelik “darbe planı”, “cunta”, “komplo” gibi iddiaların, bağımsız yargıyı hedef aldığını belirten Altun, bu söylemleri “yargıya tehdit ve itibarsızlaştırma çabası” olarak değerlendirdi.

"Dezenformasyonla kurumlara güven zedeleniyor"

Kayyım iddialarına da değinen Altun, somut veriye dayanmayan “kayyım listeleri hazırlandı” şeklindeki açıklamaların kamuoyunu yanıltma, kurumlara güveni zedeleme ve toplumu kutuplaştırma amacını taşıdığını söyledi.

"Cumhurbaşkanımız demokratik hukuk devletinin teminatıdır"

Fahrettin Altun, açıklamasının sonunda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dün olduğu gibi bugün de millet iradesine dayalı demokratik hukuk devletini kararlılıkla savunduğunu vurguladı. Tüm taraflara hukukun üstünlüğüne saygı çağrısında bulundu.