BIST 10.080
DOLAR 39,83
EURO 46,98
ALTIN 4.273,92
HABER /  GÜNCEL

DMM’den “Erdoğan-Yerlikaya” iddialarına yalanlama

DMM’den “Erdoğan-Yerlikaya” iddialarına yalanlama

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın konuşması uzadığı için toplantıdan erken ayrıldığı iddiaları Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) tarafından yalanlandı. Erdoğan’ın, AK Parti İl Başkanları Toplantısı sonrasında önceden planlanan diplomatik görüşmesi nedeniyle salondan ayrıldığı belirtilirken, kamuoyunun manipülatif haberlere değil, resmî açıklamalara itibar etmesi gerektiği vurgulandı.

Abone ol

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, AK Parti Genel Merkezi’nde düzenlenen 172. Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’ndan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın konuşması sırasında erken ayrıldığı iddiası Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) tarafından yalanlandı. Bazı basın-yayın organlarında yer alan “Erdoğan, konuşma uzadığı için salonu terk etti” şeklindeki haberlerin gerçek dışı ve kamuoyunu yanıltmaya yönelik olduğu belirtildi.

DMM tarafından yapılan açıklamada, Erdoğan’ın toplantıdaki programını tamamladıktan sonra, önceden planlanmış diplomatik takvim kapsamında Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Mahmud Meşhedani ile görüşmek üzere salondan ayrıldığı vurgulandı. Açıklamada, kamuoyunun manipülatif içeriklere karşı dikkatli olması ve yalnızca resmî kaynaklardan gelen bilgilere itibar etmesi gerektiği ifade edildi.

İşte DMM'den yapılan o paylaşım

ÖNCEKİ HABERLER
MİT Başkanı Kalın’dan Erbil’de kritik temaslar
MİT Başkanı Kalın’dan Erbil’de kritik temaslar
ABD Başkanı Trump'ın "vergi indirimi" tasarısı Senato'dan geçti
ABD Başkanı Trump'ın "vergi indirimi" tasarısı Senato'dan geçti
Putin ve Macron 3 yıl sonra ilk kez görüştü
Putin ve Macron 3 yıl sonra ilk kez görüştü
Doğal gaza yüzde 24,6 zam geldi!
Doğal gaza yüzde 24,6 zam geldi!
MİT Başkanı İbrahim Kalın'dan Irak ziyareti
MİT Başkanı İbrahim Kalın'dan Irak ziyareti
Ümit Özdağ'dan miting kararı: Provokasyonu önledim
Ümit Özdağ'dan miting kararı: Provokasyonu önledim
Bakan Yumaklı: 3 ilde yangınlar kısmen kontrol altına alındı
Bakan Yumaklı: 3 ilde yangınlar kısmen kontrol altına alındı
Yenidoğan Çetesi davasında 5. duruşma görüldü
Yenidoğan Çetesi davasında 5. duruşma görüldü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tataristan Cumhurbaşkanı ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tataristan Cumhurbaşkanı ile görüştü
Trump, Gazze'de ateşkes için tarih verdi! 'Musk'ı sınır dışı edebiliriz' dedi
Trump, Gazze'de ateşkes için tarih verdi! 'Musk'ı sınır dışı edebiliriz' dedi
Leman karikatürüne tepkiler sürerken Sözcü TV'de şoke eden sözler
Leman karikatürüne tepkiler sürerken Sözcü TV'de şoke eden sözler
Zafer Partisi'nde CHP depremi: Partinin önemli ismi istifa etti!
Zafer Partisi'nde CHP depremi: Partinin önemli ismi istifa etti!