DMM’den “Erdoğan-Yerlikaya” iddialarına yalanlama

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın konuşması uzadığı için toplantıdan erken ayrıldığı iddiaları Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) tarafından yalanlandı. Erdoğan’ın, AK Parti İl Başkanları Toplantısı sonrasında önceden planlanan diplomatik görüşmesi nedeniyle salondan ayrıldığı belirtilirken, kamuoyunun manipülatif haberlere değil, resmî açıklamalara itibar etmesi gerektiği vurgulandı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, AK Parti Genel Merkezi’nde düzenlenen 172. Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’ndan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın konuşması sırasında erken ayrıldığı iddiası Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) tarafından yalanlandı. Bazı basın-yayın organlarında yer alan “Erdoğan, konuşma uzadığı için salonu terk etti” şeklindeki haberlerin gerçek dışı ve kamuoyunu yanıltmaya yönelik olduğu belirtildi.

DMM tarafından yapılan açıklamada, Erdoğan’ın toplantıdaki programını tamamladıktan sonra, önceden planlanmış diplomatik takvim kapsamında Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Mahmud Meşhedani ile görüşmek üzere salondan ayrıldığı vurgulandı. Açıklamada, kamuoyunun manipülatif içeriklere karşı dikkatli olması ve yalnızca resmî kaynaklardan gelen bilgilere itibar etmesi gerektiği ifade edildi.

İşte DMM'den yapılan o paylaşım