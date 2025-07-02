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Karagümrük'ün yeni Teknik Direktörü belli oldu

Karagümrük'ün yeni Teknik Direktörü belli oldu

Trendyol Süper Lig'in yeni takımlarından Fatih Karagümrük, Çek teknik direktör Marcel Licka ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Kulüpten yapılan açıklamada, 47 yaşındaki Licka’nın daha önce Dynamo Brest, Orenburg ve Dinamo Moskova gibi takımlarda görev yaptığı belirtildi.

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Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Fatih Karagümrük, Çek teknik direktör Marcel Licka ile anlaşma sağladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 47 yaşındaki teknik adam ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Licka, kariyerinde daha önce Dynamo Brest, Orenburg ve Dinamo Moskova takımlarını çalıştırdı.

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