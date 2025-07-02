Karagümrük'ün yeni Teknik Direktörü belli oldu

Trendyol Süper Lig'in yeni takımlarından Fatih Karagümrük, Çek teknik direktör Marcel Licka ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Kulüpten yapılan açıklamada, 47 yaşındaki Licka’nın daha önce Dynamo Brest, Orenburg ve Dinamo Moskova gibi takımlarda görev yaptığı belirtildi.Abone ol
Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Fatih Karagümrük, Çek teknik direktör Marcel Licka ile anlaşma sağladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, 47 yaşındaki teknik adam ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Licka, kariyerinde daha önce Dynamo Brest, Orenburg ve Dinamo Moskova takımlarını çalıştırdı.