Saraçhane'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret eden 42 kişi yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul Saraçhane'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret edip güvenlik güçlerine mukavemet gösteren 42 kişinin yakalandığını ve haklarında adli işlem başlatıldığını duyurdu.

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CHP, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmalarının ardından Saraçhane'de "Millet İradesine Sahip Çıkıyor 100. Gün Mitingi" düzenledi.

Mitingin ardından bir grup, slogan atarak Bozdoğan Kemeri'ne doğru yürüyüşe geçerken, bazı kişiler de polis ekiplerine şişe atarak bariyerleri devirdi.

Miting sonrası dağılmayan gruba müdahale

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, grupla konuşarak dağılmalarını istedi.

Polis ekipleri, uyarılara rağmen dağılmayan gruba biber gazıyla müdahale etti.

42 şahıs yakalandı

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Bu akşam Saraçhane'de Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret edip güvenlik güçlerimize mukavemet gösteren 42 şahıs yakalanmış ve haklarında adli işlemler başlatılmıştır. Hiç kimse ülkemizde sokakları, meydanları, milletin iradesine saldırı alanına çeviremez. Kimse özgürlük maskesiyle nefret ve tahrik zehrini sokaklara taşıyamaz. Sayın Cumhurbaşkanımıza hakaret eden bu zihniyeti şiddetle kınıyorum."