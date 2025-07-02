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Kayınpederi tarafından silahla vurulan gelin öldü

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Kayınpederi tarafından silahla vurulan gelin öldü

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde kayınpederi tarafından silahla vurulan kadın yaşamını yitirdi.

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Orhan Doğan Caddesi'ndeki bir binada kayınbaba N.Y, henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştığı gelini S.N.Y'ye silahla ateş etti. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.

Sağlık ekipleri yaptığı kontrolde S.N.Y'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

S.N.Y'nin cenazesi, otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Polis ekiplerince gözaltına alınan N.Y'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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