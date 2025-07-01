İçişleri Bakanlığı’ndan trafik güvenliği için kapsamlı adım

Yeni düzenlemelere göre; kırmızı ışık ihlali, ters yönde araç kullanma, alkollü veya uyuşturucu etkisi altında araç sürme, makas atma, emniyet kemeri takmama gibi kurallara yönelik para cezaları ciddi oranda artırıldı. Örneğin; kırmızı ışıkta 6. kez geçmenin cezası 80 bin TL’ye ve sürücü belgesi iptaline kadar çıkabiliyor. Alkol veya uyuşturucu etkisinde araç kullananlara yönelik cezalar da kademeli şekilde yükseltilerek 150 bin TL’ye kadar çıkarılırken, belge iptali ve psikoteknik değerlendirme zorunluluğu getirildi.