İsrail ordusundan Gazze'de yardım bekleyenlere topçu ateşi itirafı

İsrail'in Haaretz gazetesi, İsrail ordusu Güney Komutanlığı üst düzey yetkilisinin, Gazze Şeridi'nde sözde dağıtım noktalarında yardım bekleyen Filistinlilere topçu ateşi açıldığını kabul ettiğini aktardı.

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Haaretz'in haberine göre, üst düzey yetkili bunun tekrar yaşanmaması için çalışıldığını belirtti.

Gazete, geçen günlerde Gazze'deki sözde insani yardım noktasında Filistinlilere ateş açan İsrailli subay ve askerlerin itiraflarına yer vererek İsrail ordusunun yardım bekleyen Filistinlilere farklı silahlarla doğrudan ateş açıldığını ifşa etti.

Haaretz bu kez de "İsrail ordusu Güney Komutanlığının yardım bekleyen Filistinlilere topçu ateşi açarak ölüm ve yaralanmalara neden olduğunu kabul ettiğini" yazdı.

Güney Komutanlığındaki üst düzey subay, Gazze Şeridi'ndeki Filistinli sivillerin "rastgele" topçu ateşi sonucu öldürüldüğü bazı olaylar olduğunu, düzeni sağlamak bahanesiyle ateş açıldığını fakat ordunun şu anda "bu sorunu çözmeye çalıştığını" savundu.

Haaretz, askerlerin ateş açma emri aldığını ifşa etmişti

Haaretz gazetesinin 27 Haziran'daki haberine göre, İsrail ordusundaki subay ve askerler, Gazze Şeridi'ndeki ABD-İsrail güdümlü "Gazze İnsani Yardım Vakfı"nın sözde dağıtım noktalarında yardım bekleyen silahsız Filistinlileri "kasten" öldürme emri verildiğini itiraf etmişti.

İsrailli bir asker, Filistinlilere ateş açmayı popüler "Squid Game" dizisiyle meşhur "yeşil ışık-kırmızı ışık" oyununa benzettiklerini söylemişti.

Ortaya çıkan bilgiler üzerine İsrail Başbakanlığı ve Savunma Bakanlığı açıklama yapmak zorunda kalarak iddiaların gerçeği yansıtmadığını ileri sürmüş, İsrail ordusu da olayın soruşturulduğunu duyurmuştu.