Pensilvanya Üniversitesi'nden trans sporcular için karar

ABD'deki Pensilvanya Üniversitesi, trans sporcuların kadın takımlarına katılımını yasakladığı bildirildi.

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Üniversitenin kararı, Eğitim Bakanlığı Sivil Haklar Ofisi'nin (OCR) üniversitenin trans bir sporcunun kadın yüzme takımına katılmasına ve kadınlara özel tesislere erişimine izin vererek federal yasaları ihlal ettiğini tespit etmesinin ardından geldi.

Pensilvanya Üniversitesi, soruşturmanın ardından trans sporcuların kadın spor takımlarına katılımını yasaklamayı kabul etti.

Bu karar, Başkan Donald Trump yönetiminin trans bireylerin kadın sporlarında yer almasını engellemeye yönelik girişimlerinin sonucu olarak görülüyor.

Konuya ilişkin açıklama yapan Eğitim Bakanı Linda McMahon, "Başkan Trump'ın liderliği sayesinde Pensilvanya Üniversitesi, geçmişteki ihlalleri için özür dilemeyi ve kadın sporlarının korunmasını sağlamayı kabul etti." ifadesini kullandı.

McMahon, alınan kararın yalnızca Pensilvanya Üniversitesi için değil, "ülke genelindeki tüm kadın ve kızlar için büyük bir zafer" olduğunu kaydetti.

OCR'nin soruşturması, trans yüzücü Lia Thomas'ın kadın takımında yer almasının ardından başlatılmıştı.

Thomas'ın eski takım arkadaşlarından Paula Scanlan, ABD Kongresi'nde verdiği ifadede, kendisine ve diğer takım arkadaşlarına "bir erkekle birlikte soyunmaya alışmaları için psikolojik destek teklif edildiğini" söylemişti.