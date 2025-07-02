Şekerbank ve NarPOS'tan işletmelere ücretsiz e-adisyon yazılım hizmeti

Şekerbank, restoran ve kafelere yönelik e-adisyon yazılımı çözümleri sunan NarPOS firmasıyla gerçekleştirdiği işbirliğiyle, işletmelere ertesi gün komisyonsuz POS ve adisyon yazılımı desteğini bir arada sağlıyor.

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Bankadan yapılan açıklamaya göre, Şekerbank'ın yüzde sıfır komisyon ayrıcalığına sahip 'POS Kart' ürünü ile işletmeler, ayrıca NarPOS adisyon yazılım hizmetinden de ücretsiz faydalanabiliyor.

Yeni düzenlemelere uyum kapsamında lokanta, kafe ve pastane gibi adisyon sunmaya tabi işletmeler, bu işbirliği kapsamında eş zamanlı sipariş bildirimi zorunluluğunu yerine getirirken, sağlanan operasyonel kolaylık sayesinde de adisyon süreçlerini dijitale taşıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Şekerbank Bireysel ve Dijital Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Aşık, müşterilerin ihtiyaçlarına özel çözümler geliştirdiklerini belirtti.

Restoran ve kafe sektörüne yönelik sundukları finansal kolaylıkların, işletmelerin hem nakit akışlarını verimli yönetmelerine hem de dijitalleşme süreçlerini hızlandırmalarına olanak tanıdığına değinen Aşık, 'NarPOS ile gerçekleştirdiğimiz işbirliği sayesinde, işletmeler ertesi gün komisyonsuz POS kullanımının yanı sıra sıfır maliyetle e-adisyon yazılımı desteğinden ücretsiz faydalanabiliyor. Bunun yanı sıra, 'ertesi gün 0 komisyon' avantajı sunduğumuz POS Kart ürünümüz ile işletmelerin finansal yüklerini hafifletiyor, POS cihazları aracılığıyla yapılan işlemleri kesintisiz nakit akışına dönüştürüyoruz.' ifadelerini kullandı.

Aşık, Şekerbank olarak, müşterilerinin yanında olmaya ve işlerini büyütmeleri için desteklemeye devam edeceklerini aktararak, 'İşletmelerin finansal istikrarını güçlendiren ve sektörde fark yaratan çözümlerimizle, Türkiye'deki ticari ekosistemin gelişimine katkı sunmaktan gurur duyuyoruz.' değerlendirmesinde bulundu.

NarPOS Kurucu Ortağı ve Üst Yöneticisi (CEO) İlyas Akça da işletmelerde POS cihazı kullanımının zorunlu hale gelmesi ile birlikte, işletmeleri destekleyen iş modelini her zamankinden daha güçlü hale getirdiklerini kaydetti.

Sundukları bu iş modelinde 'ertesi gün yüzde sıfır komisyon' avantajıyla işletmelere cihazını ücretsiz alma imkanı sağladıklarını ve nakit akışlarını rahatlattıklarını vurgulayan Akça, şunları kaydetti:

'Bulut tabanlı adisyon ve barkod sistemi yazılımımız, kurulum sonrası bir gün içinde devreye giriyor. Vergi Usul Kanunu 507 lisanslı yazar kasa POS sistemimizle işletmelerin sıkça karşılaştığı Z raporu kayıplarının önüne geçiyoruz. Böylelikle tüm işletmelere sürdürülebilir, güvenilir ve uzun vadeli bir çözüm sunuyoruz. Şekerbank ile gerçekleştirdiğimiz bu işbirliğinin tüm işletmeler için hayırlı olmasını diliyoruz.'