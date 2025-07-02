ING Türkiye'den Z kuşağına özel yatırım fonu

ING Türkiye, Ak Portföy işbirliğiyle Z kuşağına özel yatırım fonunu hizmete sundu.

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Bankadan yapılan açıklamaya göre, 1996-2012 arasında doğanların yatırım yapabileceği GNZ-Ak Portföy ING Z Kuşağı Fon Sepeti Özel Fonu, finansal getiri sağlamanın yanı sıra gençlerin yatırım alışkanlığı kazanmasını da önceliklendiriyor.

Teknoloji, yapay zeka, sosyal medya, temiz enerji, sağlık ve sürdürülebilirlik gibi Z kuşağının hayatında önemli yer tutan temalara yatırım yapan yenilikçi fon, genç yatırımcılara hem finansal bilinç kazandırmayı hem de dengeli bir portföy yapısıyla dalgalı piyasalarda güvenli bir yol sunmayı hedefliyor.

Çeşitlendirilmiş yatırım fonlarıyla hazırlanan GNZ-Ak Portföy ING Z Kuşağı Fon Sepeti Özel Fonu, Ak Portföy'ün uzman fon yöneticileri tarafından yönetiliyor.

GNZ fonu almak isteyenler, işlemlerini ING Mobil veya İnternet Şubesi'nden, Yatırım Fonları menüsünde kolayca gerçekleştirebiliyor.

ING Türkiye kullanıcıları, mobil uygulama üzerindeki yeni özellikler sayesinde fonlarla ilgili kapsamlı bilgilere erişebiliyor, fonların farklı para ve değerli maden birimlerindeki farklı dönem getirilerini karşılaştırabiliyor.

ING Türkiye Bireysel Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Tuğçe Bora Kılıç, tasarruf ve yatırım ürünleriyle kullanıcılarına kazandırırken yenilikçi ürünleriyle de ING farkını ortaya koyduklarını belirtti.

Yatırım fonu dünyalarını zenginleştirmeye ve kolaylaştırmaya devam ettiklerini vurgulayan Kılıç, şunları kaydetti:

'Bu kapsamda, Türkiye'de bir ilke imza atarak sadece Z kuşağına özel GNZ-Ak Portföy ING Z Kuşağı Fon Sepeti Özel Fonu'nu hayata geçirmekten mutluluk duyuyoruz. Bu fonla amacımız, sadece bir yatırım ürünü sunmak değil, gençlerin değerleriyle örtüşen, kendilerine ait hissedebilecekleri bir alan yaratmak. Özgünlük, anlam ve etki arayan bir nesil olan Z kuşağının, kendi yolunu çizerken finansal birikim yapabilmesine, küçük adımlarla büyük farklar yaratabilmesine destek olmak istiyoruz. Bu fon ile gençlerin ilk yatırımlarında yanlarında olmayı, finansal yolculuklarına eşlik etmeyi ve onların değerleriyle büyüyen bir geleceğe katkı sunmayı hedefliyoruz.'