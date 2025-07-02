BIST 10.246
DOLAR 39,81
EURO 47,04
ALTIN 4.270,65
HABER /  EKONOMİ

ING Türkiye'den Z kuşağına özel yatırım fonu

ING Türkiye'den Z kuşağına özel yatırım fonu

ING Türkiye, Ak Portföy işbirliğiyle Z kuşağına özel yatırım fonunu hizmete sundu.

Abone ol

Bankadan yapılan açıklamaya göre, 1996-2012 arasında doğanların yatırım yapabileceği GNZ-Ak Portföy ING Z Kuşağı Fon Sepeti Özel Fonu, finansal getiri sağlamanın yanı sıra gençlerin yatırım alışkanlığı kazanmasını da önceliklendiriyor.

Teknoloji, yapay zeka, sosyal medya, temiz enerji, sağlık ve sürdürülebilirlik gibi Z kuşağının hayatında önemli yer tutan temalara yatırım yapan yenilikçi fon, genç yatırımcılara hem finansal bilinç kazandırmayı hem de dengeli bir portföy yapısıyla dalgalı piyasalarda güvenli bir yol sunmayı hedefliyor.

Çeşitlendirilmiş yatırım fonlarıyla hazırlanan GNZ-Ak Portföy ING Z Kuşağı Fon Sepeti Özel Fonu, Ak Portföy'ün uzman fon yöneticileri tarafından yönetiliyor.

GNZ fonu almak isteyenler, işlemlerini ING Mobil veya İnternet Şubesi'nden, Yatırım Fonları menüsünde kolayca gerçekleştirebiliyor.

ING Türkiye kullanıcıları, mobil uygulama üzerindeki yeni özellikler sayesinde fonlarla ilgili kapsamlı bilgilere erişebiliyor, fonların farklı para ve değerli maden birimlerindeki farklı dönem getirilerini karşılaştırabiliyor.

ING Türkiye Bireysel Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Tuğçe Bora Kılıç, tasarruf ve yatırım ürünleriyle kullanıcılarına kazandırırken yenilikçi ürünleriyle de ING farkını ortaya koyduklarını belirtti.

Yatırım fonu dünyalarını zenginleştirmeye ve kolaylaştırmaya devam ettiklerini vurgulayan Kılıç, şunları kaydetti:

'Bu kapsamda, Türkiye'de bir ilke imza atarak sadece Z kuşağına özel GNZ-Ak Portföy ING Z Kuşağı Fon Sepeti Özel Fonu'nu hayata geçirmekten mutluluk duyuyoruz. Bu fonla amacımız, sadece bir yatırım ürünü sunmak değil, gençlerin değerleriyle örtüşen, kendilerine ait hissedebilecekleri bir alan yaratmak. Özgünlük, anlam ve etki arayan bir nesil olan Z kuşağının, kendi yolunu çizerken finansal birikim yapabilmesine, küçük adımlarla büyük farklar yaratabilmesine destek olmak istiyoruz. Bu fon ile gençlerin ilk yatırımlarında yanlarında olmayı, finansal yolculuklarına eşlik etmeyi ve onların değerleriyle büyüyen bir geleceğe katkı sunmayı hedefliyoruz.'

ÖNCEKİ HABERLER
Şekerbank ve NarPOS'tan işletmelere ücretsiz e-adisyon yazılım hizmeti
Şekerbank ve NarPOS'tan işletmelere ücretsiz e-adisyon yazılım hizmeti
Schneider Electric, yapay zekaya yönelik veri merkezi çözümlerini tanıttı
Schneider Electric, yapay zekaya yönelik veri merkezi çözümlerini tanıttı
Siemens'te üst düzey atamada yapa zeka detayı
Siemens'te üst düzey atamada yapa zeka detayı
Pensilvanya Üniversitesi'nden trans sporcular için karar
Pensilvanya Üniversitesi'nden trans sporcular için karar
Doğal gaza zam geldi! Sanayi düşük evlerde kullanılan gazın zammı yüksek oldu
Doğal gaza zam geldi! Sanayi düşük evlerde kullanılan gazın zammı yüksek oldu
İsrail ordusundan Gazze'de yardım bekleyenlere topçu ateşi itirafı
İsrail ordusundan Gazze'de yardım bekleyenlere topçu ateşi itirafı
Azerbaycan-Rusya geriliminde korkulan oldu! Karşılıklı nota verdiler
Azerbaycan-Rusya geriliminde korkulan oldu! Karşılıklı nota verdiler
Dolar ve Euro alış-satış rakamları!
Dolar ve Euro alış-satış rakamları!
Adana merkezli 7 ildeki operasyonlarda 825 kilogram eroin ele geçirildi
Adana merkezli 7 ildeki operasyonlarda 825 kilogram eroin ele geçirildi
Milyonluk cezalar kesilecek! Yeni maddeler Meclis'ten geçti
Milyonluk cezalar kesilecek! Yeni maddeler Meclis'ten geçti
Kayınpederi tarafından silahla vurulan gelin öldü
Kayınpederi tarafından silahla vurulan gelin öldü
Uykudaki o ses aslında bir alarm
Uykudaki o ses aslında bir alarm