Marmara'da peş peşe deprem oldu! Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan bakın ne dedi

Bursa'da deprem oldu. AFAD verilerine göre dün önce 3.9 büyüklüğünde 70 dakika sonra 4.2 büyüklüğünde sarsıntı yaşandı. Bölgedeki depremleri Ekoltv'ye değerlendiren Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan "Daha büyük bir deprem sürpriz olur" şeklinde konuştu.

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Bursa dün peş peşe yaşanan depremlerle sarsıldı. Bölge halkında tedirginlik artarken, olası daha büyük bir sarsıntı merak konusu oldu.

"7.6'YA KADAR DEPREMLER ÜRETEBİLİYOR"

Jeofizik Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, önemli bilgiler aktardı. Ekol TV'den Yağmur Güzel'in haberine göre Ercan " Kuzey Anadolu kırığının Marmara'da 3 tane kolu var. Bir tanesi kuzey kolu, bir tanesi orta kolu,bir tanesi de en güney kolu. Bu deprem buradaki en etkin kol. Yani Gölcük İstanbul'un üzerinden geçen kol. Yaklaşık 7.5 - 7. 6'ya kadar depremler üretebiliyor" şeklinde konuştu.

DAHA BÜYÜK BİR SARSINTI BEKLENİYOR MU?

Yaşanan sarsıntıların olağan olduğunu ifade eden Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan "Bir de Güney kol var. Güney kol, Yenişehir, Bursa Manyas üzerinden giden bir kol. Burası ikinci etkin ol. Bugün üzerinde deprem olan kol İznik- Gemlik kolu. Buranında üretebildiği deprem büyüklüğü 6.1-6.2 burası en pasif kol.

Bu çok olağan bir deprem. Büyük bir depremin habercisi değil.



Dolayısıyla 'Arkasından daha büyük bir deprem gelecektir' açıklamasını yapmak büyük bir abartı olur" dedi.

"İSTANBUL DEPREMİ İÇİN SÖYLENEN SENARYOLAR OLMADI"

Daha büyük bir sarsıntının sürpriz olacağının altını çizen Ercan "Büyük bir sarsıntı benim için sürpriz olur. Ben böyle bir beklenti içerisinde değilim. Halk, deprem konusunda oldukça tedirgin onun için halkı galeyana getirecek açıklamaların bilimsel tabanı yoktur. İstanbul depremi için söylenen senaryolar olmadı. Benzer kişiler 26 yıldır aynı şeyleri söylüyorlar. '8 veya 8.5 bandında deprem olacak' dediler olmadı" ifadelerini kullandı.