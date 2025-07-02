Ömer Çelik'ten Özgün Özel'e 'cunta başkanı' tepkisi

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Özgür Özel'in "Erdoğan, artık Cumhurbaşkanı değil, cunta başkanıdır" ifadelerine sert tepki gösterdi. Çelik, "Defalarca milletin hür iradesiyle seçim kazanmış Cumhurbaşkanımıza karşı bu ifadeyi kullanan Özgür Özel sadece kendisinin demokrasi ve siyaset karşıtı zihniyet dünyasına savrulduğunu dışa vurmaktadır" dedi.

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Özgür Özel'in "cunta yönetimi" ifadelerine sert tepki gösterdi.

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, CHP Genel Başkanı Özel'in demokratik siyaset konusunda büyük bilinçsizlik sergilediğini belirtti.

Kaliteli demokratik muhalefet üretme yetersizliğinin kronik hale geldiği değerlendirmesinde bulunan Çelik, şunları kaydetti:

"Siyasetin doğası içinde konuşamıyor. Böyle olunca da söylemiyle ve tutumuyla siyaset dışı zeminlere savruluyor. Özgür Özel'in seçilmiş Cumhurbaşkanımıza ve kabinesine 'cunta yönetimi' ifadesi kullanması, demokratik siyasete karşı bir noktada durduğunun en açık göstergesidir. Defalarca milletin hür iradesiyle seçim kazanmış Cumhurbaşkanımıza karşı bu ifadeyi kullanan Özgür Özel sadece kendisinin demokrasi ve siyaset karşıtı zihniyet dünyasına savrulduğunu dışa vurmaktadır. Özgür Özel'in yapması gereken ilk iş CHP siyasetini vesayetten kurtarmak ve CHP siyasetini demokratikleştirmektir."