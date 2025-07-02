Schengen'de yeni dönem: Vize süreçlerine 'Eşik sistemi' geliyor

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, AB ile yapılan üst düzey ticaret diyaloğunda vize süreçlerinin hızlandırılması için “yeni bir eşik sistemi” üzerinde çalışıldığını açıkladı.

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Sistemle birlikte başta iş insanları ve taşımacılar olmak üzere belirli gruplar için çok girişli ve uzun süreli vize kolaylığı gündemde. Türkiye, bu adımı vize serbestisine giden yolda önemli bir gelişme olarak değerlendiriyor.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile Avrupa Birliği Komisyonu’nun Ticaretten Sorumlu Üyesi Maros Sefcovic, Ankara’da düzenlenen “Türkiye-AB Yüksek Düzeyli Ticaret Diyaloğu Toplantısı”nda bir araya geldi. Görüşme sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Bakan Bolat, toplantının Türkiye-AB ilişkilerine “stratejik bir derinlik” kazandırdığını belirterek, özellikle ticaret engellerinin kaldırılması ve vize süreçlerinin kolaylaştırılması gibi başlıklarda önemli ilerlemeler kaydedildiğini söyledi.

Bolat, Türkiye ile AB arasında Aralık 2024’te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’in gerçekleştirmesi beklenen görüşmeye atıfta bulunarak, bu toplantı öncesinde taraflar arasında somut adımların atıldığını vurguladı.

Toplantıda A.TR belgelerinin elektronik ortamda tanınması, TAREKS sistemi üzerinden iş birliği, gözetim uygulamaları ve yeşil-dijital dönüşüm süreçlerinin ortak yürütülmesi gibi konular ele alındı. Bolat, Gümrük Birliği’nin Türk sanayisine katkı sağladığını belirterek,

“Bu yapı sayesinde Türkiye’nin sanayi altyapısı güçlendi, ürünlerimizin rekabet gücü arttı”

En dikkat çekici başlıklardan biri ise vize serbestisi oldu. Bolat, AB tarafına Türkiye'nin beklentilerini net şekilde ilettiklerini belirtti. Özellikle iş insanları, taşımacılar, teknik uzmanlar, akademisyenler ve öğrenciler için kolaylaştırılmış vize uygulamalarının hayata geçirilmesini talep ettiklerini vurgulayan Bolat, “Gümrük Birliği ile mallar serbestçe dolaşırken, insanlar için halen ciddi engeller mevcut. Bu durum artık sürdürülemez” dedi.

Bakan Bolat, Brüksel’den vize süreçlerinin hızlandırılmasına ilişkin olumlu sinyaller alındığını da paylaştı. “Yeni bir eşik sistemiyle vize işlemlerinin hızlandırılması hedefleniyor. Bu kapsamda yakın zamanda somut adımlar atılacak” diyen Bolat, asıl beklentilerinin, tüm Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına yönelik vize serbestisinin anlaşmalar çerçevesinde tam anlamıyla hayata geçirilmesi olduğunu belirtti.

Somut adımlar atma zamanı”

Toplantının sonunda Bolat, Türkiye ile AB arasında ticaret ve insan hareketliliğini kapsayan engellerin kaldırılmasının her iki taraf için ortak ekonomik çıkarlar açısından zorunlu hale geldiğini söyledi. “Yeşil mutabakat, dijital dönüşüm ve küresel tedarik zincirlerinde iş birliği potansiyelimiz büyük. Şimdi bu süreci daha ileri taşımak için somut adımlar atma zamanı” dedi.