BIST 10.246
DOLAR 39,81
EURO 47,04
ALTIN 4.270,65
HABER /  GÜNCEL

Schengen'de yeni dönem: Vize süreçlerine 'Eşik sistemi' geliyor

Schengen'de yeni dönem: Vize süreçlerine 'Eşik sistemi' geliyor

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, AB ile yapılan üst düzey ticaret diyaloğunda vize süreçlerinin hızlandırılması için “yeni bir eşik sistemi” üzerinde çalışıldığını açıkladı.

Abone ol

Sistemle birlikte başta iş insanları ve taşımacılar olmak üzere belirli gruplar için çok girişli ve uzun süreli vize kolaylığı gündemde. Türkiye, bu adımı vize serbestisine giden yolda önemli bir gelişme olarak değerlendiriyor.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile Avrupa Birliği Komisyonu’nun Ticaretten Sorumlu Üyesi Maros Sefcovic, Ankara’da düzenlenen “Türkiye-AB Yüksek Düzeyli Ticaret Diyaloğu Toplantısı”nda bir araya geldi. Görüşme sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Bakan Bolat, toplantının Türkiye-AB ilişkilerine “stratejik bir derinlik” kazandırdığını belirterek, özellikle ticaret engellerinin kaldırılması ve vize süreçlerinin kolaylaştırılması gibi başlıklarda önemli ilerlemeler kaydedildiğini söyledi.

Bolat, Türkiye ile AB arasında Aralık 2024’te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’in gerçekleştirmesi beklenen görüşmeye atıfta bulunarak, bu toplantı öncesinde taraflar arasında somut adımların atıldığını vurguladı.

Toplantıda A.TR belgelerinin elektronik ortamda tanınması, TAREKS sistemi üzerinden iş birliği, gözetim uygulamaları ve yeşil-dijital dönüşüm süreçlerinin ortak yürütülmesi gibi konular ele alındı. Bolat, Gümrük Birliği’nin Türk sanayisine katkı sağladığını belirterek, 

“Bu yapı sayesinde Türkiye’nin sanayi altyapısı güçlendi, ürünlerimizin rekabet gücü arttı”

En dikkat çekici başlıklardan biri ise vize serbestisi oldu. Bolat, AB tarafına Türkiye'nin beklentilerini net şekilde ilettiklerini belirtti. Özellikle iş insanları, taşımacılar, teknik uzmanlar, akademisyenler ve öğrenciler için kolaylaştırılmış vize uygulamalarının hayata geçirilmesini talep ettiklerini vurgulayan Bolat, “Gümrük Birliği ile mallar serbestçe dolaşırken, insanlar için halen ciddi engeller mevcut. Bu durum artık sürdürülemez” dedi.

Bakan Bolat, Brüksel’den vize süreçlerinin hızlandırılmasına ilişkin olumlu sinyaller alındığını da paylaştı. “Yeni bir eşik sistemiyle vize işlemlerinin hızlandırılması hedefleniyor. Bu kapsamda yakın zamanda somut adımlar atılacak” diyen Bolat, asıl beklentilerinin, tüm Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına yönelik vize serbestisinin anlaşmalar çerçevesinde tam anlamıyla hayata geçirilmesi olduğunu belirtti.

Somut adımlar atma zamanı”

Toplantının sonunda Bolat, Türkiye ile AB arasında ticaret ve insan hareketliliğini kapsayan engellerin kaldırılmasının her iki taraf için ortak ekonomik çıkarlar açısından zorunlu hale geldiğini söyledi. “Yeşil mutabakat, dijital dönüşüm ve küresel tedarik zincirlerinde iş birliği potansiyelimiz büyük. Şimdi bu süreci daha ileri taşımak için somut adımlar atma zamanı” dedi.

ÖNCEKİ HABERLER
İzmir'deki soruşturmada gözaltı sayısı yükseldi! Tunç Soyer'in ilk görüntüsü ortaya çıktı
İzmir'deki soruşturmada gözaltı sayısı yükseldi! Tunç Soyer'in ilk görüntüsü ortaya çıktı
Fenerbahçe'nin yeni tnansferi Jhon Duran'ın maliyeti belli oldu
Fenerbahçe'nin yeni tnansferi Jhon Duran'ın maliyeti belli oldu
Eşini ütü kablosuyla bağlayıp tanınmaz hale getirdi! İşkenceci kocadan pişkin savunma
Eşini ütü kablosuyla bağlayıp tanınmaz hale getirdi! İşkenceci kocadan pişkin savunma
Hürmüz Boğazı'na mayın mı döşediler? Ateşkesten sonra önemli iddia!
Hürmüz Boğazı'na mayın mı döşediler? Ateşkesten sonra önemli iddia!
Marmara'da peş peşe deprem oldu! Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan bakın ne dedi
Marmara'da peş peşe deprem oldu! Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan bakın ne dedi
VakıfBank'tan 750 milyon dolarlık sürdürülebilir eurobond ihracı
VakıfBank'tan 750 milyon dolarlık sürdürülebilir eurobond ihracı
ING Türkiye'den Z kuşağına özel yatırım fonu
ING Türkiye'den Z kuşağına özel yatırım fonu
Şekerbank ve NarPOS'tan işletmelere ücretsiz e-adisyon yazılım hizmeti
Şekerbank ve NarPOS'tan işletmelere ücretsiz e-adisyon yazılım hizmeti
Schneider Electric, yapay zekaya yönelik veri merkezi çözümlerini tanıttı
Schneider Electric, yapay zekaya yönelik veri merkezi çözümlerini tanıttı
Siemens'te üst düzey atamada yapa zeka detayı
Siemens'te üst düzey atamada yapa zeka detayı
Pensilvanya Üniversitesi'nden trans sporcular için karar
Pensilvanya Üniversitesi'nden trans sporcular için karar
Doğal gaza zam geldi! Sanayi düşük evlerde kullanılan gazın zammı yüksek oldu
Doğal gaza zam geldi! Sanayi düşük evlerde kullanılan gazın zammı yüksek oldu