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Muhammed Yakut nasıl öldü? Kalp krizi geçirdi denildi saunaya girmiş ve...

Muhammed Yakut nasıl öldü? Kalp krizi geçirdi denildi saunaya girmiş ve...

ALMANYA'da tutuklu bulunduğu cezaevinden tahliye edilen Muhammed Yakut'un kısa bir süre sonra kalp krizi geçirerek öldüğü ortaya çıkmıştı. Birçok suç kaydı bulunan Yakut hakkında kırmızı bültenle arama ve yakalama kararı vardı. Muhammed Yakut'un cenazesi ise Türkiye'ye getirilecek deniyor.

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Sosyal medyada çektiği videolarla tanınan ve hakkında yakalama kararı bulunan Muhammed Yakut, Almanya'da cezaevinde tutuklu bulunuyordu. Geçtiğimiz günlerde cezaevinden çıkan Yakut'un, tahliye olduktan 2 gün sonra kalp krizi geçirerek öldü.

Otel odasında ölü bulunduğu ileri sürülen Muhammed Yakut’un, odasına çekilmeden önce çevresindekilere “Kendimi yorgun hissediyorum, biraz dinleneceğim” dediği iddia edildi.

Bir başka iddia eğlence saunası...
Almanya'daki FETÖ firarisi Cevheri Güven ise Muhammed Yakut'un saunada öldüğünü söyledi. Güven'in verdiği bilgiye göre Yakut'un daha önce kalbine stent takılmış. Almanya'da sıcak hava dalgasının da etkili olduğunu belirten Güven, Muhammed Yakut'un Almanya - Hollanda sınırında bulunan eğlence amaçlı kullanılan saunada yaşamını yitirdiğini söyledi. 

Cenazesi ne olacak?

Muhammed Yakut’un cenazesinin önümüzdeki günlerde Türkiye’ye getirileceği öne sürüldü. Bu konuda Muhammed Yakut'un eşi ve oğluyla yakınlarından bir açıklama henüz yapılmadı. 

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Muhammed Yakut hakkında, “nitelikli yağmaya teşebbüs” ve “kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme ve yayma” suçlarından tutuklanmasına yönelik yakalama kararı çıkarmıştı. Yurt dışında olduğunun anlaşılması üzerine hakkında kırmızı bültenle yakalama kararı çıkarılmıştı. Hakkında daha önce de yağma, gasp ve tehdit gibi suçlardan soruşturma ve davalar açılan Yakut, 2023 yılının eylül ayında İspanya'nın kuzeyinde polis tarafından yakalanmıştı.

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