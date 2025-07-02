Emekli memur Temmuz 2025 zamlı maaşları! Polis, vaiz, hemşire öğretmen hepsi var
3 Temmuz 2025 Perşembe günü TÜİK’in açıklayacağı Haziran ayı enflasyon verisiyle birlikte memur ve emeklinin zam oranı kesinleşecek. Memurlar enflasyon farkı zammı alırken, SGK ve Bağ Kur emeklileri de Temmuz zamlarını öğrenecekler. Enflasyon beklenti anketi muhtemel zam konusunda aşağı yukarı bir rakam ortaya koydu. Bu rakamdan yola çıkan sosyal güvenlik uzmanları da zam oranlarını hesapladı. Polis, öğretmen, vaiz, memur ve doktor ile hemşire Temmuz 2025 zamlı maaşları bakın ne kadar olur.
3 Temmuz 2025 Perşembe günü TÜİK’in Haziran ayı enflasyonunu açıklanmasıyla birlikte emekliler ile 20 milyon memurun beklediği zam oranı kesinleşecek. TÜİK'in açıklayacağı son veri öncesinde yayınlanan enflasyon beklenti anketleri muhtemel zam oranını açık etti. Sosyal güvenlik uzmanlarının tahminleri tutarsa , emekli, memur, öğretmen, polis, doktor, hemşire ve vaiz dahil Temmuz ayı zamlı maaşları bakın ne kadar olacak...
Temmuz 2025 zamları
5 aylık enflasyon verisine göre muhtemel SSK, Bağ-Kur, Oda ve Banka Sandığı emeklilerinin zamları en son açıklanan %1,53’lük enflasyon rakamıyla birlikte %15,09’a yükseldi. Memur ve memur emeklileri ise toplu sözleşmeye tabi olduklarından 5 aylık maaş güncellemeleri %14,01 olarak gerçekleşti. Perşembe günü de son veri gelecek ve Temmuz 2025 itibariyle zamlı maaşlar belli olacak.
Emekli zam oranı
TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre haziran ayı enflasyon beklentisi %1,61 oldu. Bu tahmin doğrultusunda, 6 aylık toplam enflasyon yüzde 16,94 seviyesine ulaşacak. Bu oran SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin kök aylıklarına yapılacak zam demek.
Emekli zamlı maaşı ne kadar olacak?
Şu an 14.469 TL seviyesinde bulunan en düşük emekli maaşı, yüzde 16,94’lük zamla birlikte 16.920 TL’ye çıkacak. Emekliler için refah payı gibi ek düzenlemeler de gündeme gelebilir. Buna göre bazı maaşların zam sonrası hali şöyle olacak: