Emekli memur Temmuz 2025 zamlı maaşları! Polis, vaiz, hemşire öğretmen hepsi var

Emekli zamlı maaşı ne kadar olacak?

Şu an 14.469 TL seviyesinde bulunan en düşük emekli maaşı, yüzde 16,94’lük zamla birlikte 16.920 TL’ye çıkacak. Emekliler için refah payı gibi ek düzenlemeler de gündeme gelebilir. Buna göre bazı maaşların zam sonrası hali şöyle olacak: