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MEB duyurdu! Bugün başladı 31 Ağustos'a kadar devam edecek

MEB duyurdu! Bugün başladı 31 Ağustos'a kadar devam edecek

1 Temmuz itibarıyla başlayan 2024-2025 eğitim öğretim yılı yaz dönemi destekleme ve yetiştirme kursları ile yaz okulları 31 Ağustos'a kadar devam edecek.

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Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) düzenlenen 2024-2025 eğitim öğretim yılı yaz dönemi destekleme ve yetiştirme kursları (DYK) ile yaz okulları 1 Temmuz itibarıyla başladı.

Öğretmen ve öğrencilerin, bulundukları yerleşim yerlerindeki birimlerde katılabildiği DYK yaz dönemi kursları ve yaz okulları, 31 Ağustos'a kadar devam edecek.

Öğrenciler, yaz dönemi kurslarında, tamamladıkları sınıf seviyesindeki öğretim programlarını tekrar edebiliyor veya bir üst sınıf seviyesinin öğretim programlarını seçebiliyor.

Bu kapsamda 7. sınıf öğrencilerinden hafızlık eğitimine katılanlar ve 8. sınıflarda öğrenim gören öğrenciler, Türkçe, matematik, fen bilimleri, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ve yabancı dil derslerinden en fazla 6 kursa katılabiliyor.

12. sınıf öğrencileri ile örgün ve açık ortaöğretim kurumlarından mezun olanlar ise Türk dili ve edebiyatı, matematik, fizik, kimya, biyoloji, tarih, coğrafya, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi, yabancı dil, felsefe, psikoloji, sosyoloji ve mantık derslerinden en fazla 8'ini seçebiliyor.

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