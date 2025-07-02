BIST 10.272
DOLAR 39,81
EURO 47,01
ALTIN 4.272,79
HABER /  GÜNCEL

Yasa dışı bahis davası! Acun Ilıcalı ifade verdi, aylık geliri için bakın ne dedi

Yasa dışı bahis davası! Acun Ilıcalı ifade verdi, aylık geliri için bakın ne dedi

Yasa dışı bahis iddiasıyla yargılanan Acun Ilıcalı hakim karşısına çıktı. Savcılık ifadesinde davanın şaşkınlığını yaşadığını belirtti. Geliri için 'değişken' ifadesini kullanan Ilıcalı gelirinin 5 milyon lira olduğunu belirtti. Dava 25 Kasım tarihine ertelendi.

Abone ol

Ekol TV muhabiri Dilek Yaman Demir'in haberine göre yasa dışı bahis iddiasıyla yargılanan Acun Ilıcalı, 'yasa dışı bahis reklamı yaparak insanları teşvik ettiği' iddiasıyla 5 yıl 3 aya kadar hapis talebiyle hakim karşısına çıkmak üzere adliyeye geldi.

Ilıcalı, yıllardır yayınlanan maçların yayına müdahale edilmeden gösterildiğini belirterek, davaya şaşkınlıkla yaklaştığını söyledi. Hakkında yasa dışı bahis iddiasıyla açılan dava kapsamında Acun Ilıcalı ve TV8 Genel Müdürü Aslı Yaşaroğlu, Atilla Civiloğlu, Ebru Atasan, Hasan Serhat Yiğit, Ümmü Burhan dahil olmak üzere toplam 8 şüpheli yer alıyor. Dava, kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

ÖNCE 1 MİLYON SONRA 5 MİLYON DEDİ
Savcılık ifadesinde gelirine dair önce "değişken" ifadesi kullanan Ilıcalı, daha sonra bu rakamı 1 milyon liradan 5 milyon liraya güncelledi. Ilıcalı ifadesinde şunları kaydetti: "Aylardır bu davanın şaşkınlığındayım. Neden burada olduğumu anlamış değilim. 8-10 yıldır yayınlanan maçlar yayına müdahale edilmeden gösterilir, yayıncılar hiçbir şey yapamaz."

Ilıcalı, yayın süreciyle ilgili olarak şunları ekledi: "Yurtdışında UEFA’ya başvurup maç yayınlamak dışında herhangi bir müdahalemiz yok. Yayıncılar da maçları değiştiremez. Biz sadece satın aldığımız maçları yayınlıyoruz. Engelleme şansımız yok."

"BU DURUM BENİ ÇOK ÜZÜYOR"
Ilıcalı, davayla ilgili duygularını da dile getirerek, "İlk defa böyle bir suçlama ile karşı karşıyayım ve bu durum beni çok üzüyor. Arkadaşlarımdan özür diliyorum. Suçumuz olmadığını düşünüyorum ama sorumluluğu üzerime alıyorum" ifadelerini kullandı. Ilıcalı, Türkiye’de milli maç yayıncılığı ile ilgili süreçlerin yasal çerçevede yürütüldüğünü vurguladı ve sürecin hukuki boyutlarına dikkat çekti. Dava 25 Kasım tarihine ertelendi.

ÖNCEKİ HABERLER
MEB duyurdu! Bugün başladı 31 Ağustos'a kadar devam edecek
MEB duyurdu! Bugün başladı 31 Ağustos'a kadar devam edecek
Aydın'da katı atık bertaraf tesisinde bebek cesedi bulundu
Aydın'da katı atık bertaraf tesisinde bebek cesedi bulundu
Günün kahramanı oldu! Şoförü rahatsızlanan otobüsü durduran muavin onlarca kişiyi kurtardı...
Günün kahramanı oldu! Şoförü rahatsızlanan otobüsü durduran muavin onlarca kişiyi kurtardı...
Tunceli dağlarının zirvesindeki Buyer Gölü doğaseverlerin rotası oldu
Tunceli dağlarının zirvesindeki Buyer Gölü doğaseverlerin rotası oldu
Ömer Çelik'ten Özgün Özel'e 'cunta başı' tepkisi
Ömer Çelik'ten Özgün Özel'e 'cunta başı' tepkisi
Şanlıurfa'da 2 bin 738 deprem konutu tamam! "Dışarıdan 10 daire verseler, yine de buradan ayrılmam"
Şanlıurfa'da 2 bin 738 deprem konutu tamam! "Dışarıdan 10 daire verseler, yine de buradan ayrılmam"
Muhammed Yakut nasıl öldü? Kalp krizi geçirdi denildi saunaya girmiş ve...
Muhammed Yakut nasıl öldü? Kalp krizi geçirdi denildi saunaya girmiş ve...
Gayrimenkulde sessiz alarm… Fiyatlar baskı altında, yatırımcıya “Son Çıkış” uyarısı
Gayrimenkulde sessiz alarm… Fiyatlar baskı altında, yatırımcıya “Son Çıkış” uyarısı
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan o yasayı yürürlüğe koydu
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan o yasayı yürürlüğe koydu
Alkol satış saati yasağına uymadılar! 64 işletmeye büyük ceza
Alkol satış saati yasağına uymadılar! 64 işletmeye büyük ceza
ABD'de askeri casusluk yapmakla suçlanan 2 Çin vatandaşı tutuklandı
ABD'de askeri casusluk yapmakla suçlanan 2 Çin vatandaşı tutuklandı
Sigaraya 10 lira zam: En ucuzu 80 TL'yi geçecek
Sigaraya 10 lira zam: En ucuzu 80 TL'yi geçecek