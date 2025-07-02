Yasa dışı bahis davası! Acun Ilıcalı ifade verdi, aylık geliri için bakın ne dedi

Yasa dışı bahis iddiasıyla yargılanan Acun Ilıcalı hakim karşısına çıktı. Savcılık ifadesinde davanın şaşkınlığını yaşadığını belirtti. Geliri için 'değişken' ifadesini kullanan Ilıcalı gelirinin 5 milyon lira olduğunu belirtti. Dava 25 Kasım tarihine ertelendi.

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Ekol TV muhabiri Dilek Yaman Demir'in haberine göre yasa dışı bahis iddiasıyla yargılanan Acun Ilıcalı, 'yasa dışı bahis reklamı yaparak insanları teşvik ettiği' iddiasıyla 5 yıl 3 aya kadar hapis talebiyle hakim karşısına çıkmak üzere adliyeye geldi.

Ilıcalı, yıllardır yayınlanan maçların yayına müdahale edilmeden gösterildiğini belirterek, davaya şaşkınlıkla yaklaştığını söyledi. Hakkında yasa dışı bahis iddiasıyla açılan dava kapsamında Acun Ilıcalı ve TV8 Genel Müdürü Aslı Yaşaroğlu, Atilla Civiloğlu, Ebru Atasan, Hasan Serhat Yiğit, Ümmü Burhan dahil olmak üzere toplam 8 şüpheli yer alıyor. Dava, kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

ÖNCE 1 MİLYON SONRA 5 MİLYON DEDİ

Savcılık ifadesinde gelirine dair önce "değişken" ifadesi kullanan Ilıcalı, daha sonra bu rakamı 1 milyon liradan 5 milyon liraya güncelledi. Ilıcalı ifadesinde şunları kaydetti: "Aylardır bu davanın şaşkınlığındayım. Neden burada olduğumu anlamış değilim. 8-10 yıldır yayınlanan maçlar yayına müdahale edilmeden gösterilir, yayıncılar hiçbir şey yapamaz."

Ilıcalı, yayın süreciyle ilgili olarak şunları ekledi: "Yurtdışında UEFA’ya başvurup maç yayınlamak dışında herhangi bir müdahalemiz yok. Yayıncılar da maçları değiştiremez. Biz sadece satın aldığımız maçları yayınlıyoruz. Engelleme şansımız yok."

"BU DURUM BENİ ÇOK ÜZÜYOR"

Ilıcalı, davayla ilgili duygularını da dile getirerek, "İlk defa böyle bir suçlama ile karşı karşıyayım ve bu durum beni çok üzüyor. Arkadaşlarımdan özür diliyorum. Suçumuz olmadığını düşünüyorum ama sorumluluğu üzerime alıyorum" ifadelerini kullandı. Ilıcalı, Türkiye’de milli maç yayıncılığı ile ilgili süreçlerin yasal çerçevede yürütüldüğünü vurguladı ve sürecin hukuki boyutlarına dikkat çekti. Dava 25 Kasım tarihine ertelendi.