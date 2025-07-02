Orman yangınlarında son durum! Bakan Yumaklı'dan kritik uyarı: Önümüzdeki 1 hafta...

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İzmir, Manisa ve Bilecik'in bazı ilçelerindeki orman yangınlarının, tamamen kontrol altına alındığını bildirdi. Bakan Yumaklı, "Meteorolojik verilere göre, önümüzdeki 1 hafta yangın riski çok yüksek" deyip vatandaşları her zamankinden daha dikkatli olmaları yönünde uyardı.

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Yumaklı, sosyal medya hesabından orman yangınlarındaki son duruma ilişkin, paylaşım yaptı.

Orman yangınlarına karşı, "Ormanın Kahramanları"nın gece gündüz demeden etkin mücadele yürüttüğünü belirten Yumaklı, "İzmir'in Seferihisar ve Menderes, Manisa'nın Akhisar, Kula ve Saruhanlı ile Bilecik'in Vezirhan ilçesindeki yangınlar tamamen kontrol altına alındı. Hatay'ın Antakya ve Manisa'nın Ahmetli ilçelerinde ise büyük oranda kontrol sağlandı, soğutma çalışmalarımız kararlılıkla devam ediyor." ifadesini kullandı.

"Önümüzdeki 1 hafta yangın riski çok yüksek"

Yumaklı, yangınlarla mücadelede görev alanlara teşekkür ederek, "Meteorolojik verilere göre, önümüzdeki 1 hafta yangın riski çok yüksek. Bakanlık olarak, Cumhuriyet tarihimizin en güçlü hava ve kara gücüyle, alevlerle mücadeleye hazırız." değerlendirmesinde bulundu.

"Her zamankinden daha dikkatli olmalıyız"

Asıl başarının yangınları söndürmek değil, yangınların hiç çıkmamasını sağlamak olduğuna işaret eden Yumaklı, şunları kaydetti:

"Bu nedenle, her zamankinden daha dikkatli olmalıyız. Çünkü 'Yeşil Vatan', hepimizin ortak mirası ve sorumluluğudur. Bunun için hatırlatmalarımızı tekrar yapalım: Anız yakmayalım, ormanlık alanlarda ateş yakmayalım, izmarit atmayalım, atıkları çöpe atalım, biçerdöver ve balya makineleri çalıştırırken mutlaka su tankeri ve yangın söndürme cihazı bulunduralım, en ufak bir duman gördüğümüzde bile vakit kaybetmeden 112'yi arayalım."