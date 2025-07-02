Hatay'ın ciğerleri kül oldu! Yanan ormanlık alanlar havadan görüntülendi
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Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde kısmen kontrol altına alınan orman yangınında zarar gören alanlar havadan görüntülendi.
Karaali Mahallesi'nde iki gün önce çıkan ve şiddetli rüzgarın etkisiyle çevreye yayılan orman yangınının kısmen kontrol altına alındığı bölgelerde soğutma çalışması sürüyor.
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Ekipler, yangının tamamen söndürülmesi için havadan ve karadan müdahale ediyor.
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Öte yandan alevlerin etkili olduğu mahallelerde zarar gören alanlar dronla görüntülendi.
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Görüntülerde, yanan alanların yerleşim yerlerine yakınlığı ve alandaki birçok ağacın küle dönmesi yer aldı.
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