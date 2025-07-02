BIST 10.246
DOLAR 39,81
EURO 47,04
ALTIN 4.270,65

Hatay'ın ciğerleri kül oldu! Yanan ormanlık alanlar havadan görüntülendi

|
Hatay'ın ciğerleri kül oldu! Yanan ormanlık alanlar havadan görüntülendi

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde kısmen kontrol altına alınan orman yangınında zarar gören alanlar havadan görüntülendi.

Hatay'ın ciğerleri kül oldu! Yanan ormanlık alanlar havadan görüntülendi - Resim: 1

Karaali Mahallesi'nde iki gün önce çıkan ve şiddetli rüzgarın etkisiyle çevreye yayılan orman yangınının kısmen kontrol altına alındığı bölgelerde soğutma çalışması sürüyor.

111
Hatay'ın ciğerleri kül oldu! Yanan ormanlık alanlar havadan görüntülendi - Resim: 2

Ekipler, yangının tamamen söndürülmesi için havadan ve karadan müdahale ediyor.

211
Hatay'ın ciğerleri kül oldu! Yanan ormanlık alanlar havadan görüntülendi - Resim: 3

Öte yandan alevlerin etkili olduğu mahallelerde zarar gören alanlar dronla görüntülendi.

311
Hatay'ın ciğerleri kül oldu! Yanan ormanlık alanlar havadan görüntülendi - Resim: 4

Görüntülerde, yanan alanların yerleşim yerlerine yakınlığı ve alandaki birçok ağacın küle dönmesi yer aldı.

411