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Leman dergisi yöneticilerine mali soruşturma! Dışarıdan destek aldılar mı?

Leman dergisi yöneticilerine mali soruşturma! Dışarıdan destek aldılar mı?

Leman dergisinde 26 Haziran’da yayımlanan karikatür nedeniyle “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçlamasıyla başlatılan soruşturmaya ek olarak, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı dergiye yönelik mali inceleme süreci başlattı. Yurt içi ve dışından maddi destek alınıp alınmadığı araştırılıyor.

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Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Leman dergisince 26 Haziran'da yayımlanan Hazreti Muhammed ve Hazreti Musa'nın karikatürize edilen görsellerinin bulunduğu çizimin "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçunu oluşturabileceğinin değerlendirildiği ifade edildi.

Açıklamada, karikatürist Doğan Pehlevan dahil bazı şüphelilerin gözaltına alındığı belirtilirken, yurt içi ve dışı mali bağlantıların araştırıldığı vurgulandı. Şüphelilerin söz konusu karikatür nedeniyle “menfur eylemin gerçekleştirilmesine yönelik” herhangi bir mali destek alıp almadıklarının tespit edilmesinin amaçlandığı ve bu kapsamda Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 160. maddesi uyarınca LeMan dergisi ve ilgili kişiler hakkında mali soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

Leman dergisi yöneticilerine mali soruşturma! Dışarıdan destek aldılar mı? - Resim: 0

Adliyeye sevk edildiler

Öte yandan Savcılığın talimatı üzerine, yazı işleri müdürleri Zafer Aknar, müessese müdürü Ali Yavuz, grafiker Cebrail Okçu ve karikatürü çizen Doğan Pehlevan gözaltına alınmıştı. Emniyet'teki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Genel yayın yönetmeni Tuncay Akgün ve yazı işleri müdür Aslan Özdemir'i ise yurt dışında olduğu öğrenilmişti.

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