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Galatasaray o isimle yollarını ayırdı! 34 maçta forma giydi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Galatasaray o isimle yollarını ayırdı! 34 maçta forma giydi

Galatasaray Kulübü, 31 yaşındaki orta saha oyuncusu Kerem Demirbay ile yollarını ayırdı.Demirbay, geçen sezon Galatasaray'da 34 maçta forma giydi.

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Galatasaray Kulübü, orta saha oyuncusu Kerem Demirbay ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Duruşu, profesyonelliği ve kalitesiyle beşinci yıldıza giden yolda pay sahibi olan oyuncularımızdan Kerem Demirbay, namıdiğer "Dayı"... Emeklerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Yolun açık olsun." ifadeleri kullanıldı.

Kerem Demirbay, geçen sezon Galatasaray'da 34 maçta forma giydi.

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