AK Partili Hüseyin Yayman'dan Özgür Özel'e sert tepki

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik kullandığı “cunta başkanı” ifadesi siyasette yeni bir gerilim başlığı oldu. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla Özel’e sert tepki gösterdi.

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Özel’in açıklamalarını “siyasetin seviyesini düşüren, nezaket sınırlarını aşan ve kamuoyunu yanıltmaya yönelik sorumsuz ve alçakça bir açıklama” olarak nitelendiren Yayman, bu üslubun siyasi rekabetten değil, tahammülsüzlük ve kutuplaştırma arzusundan beslendiğini vurguladı.

Yayman, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın millet iradesiyle seçildiğini hatırlatarak, bu makama yöneltilen hakaretlerin yalnızca Cumhurbaşkanına değil, millete ve demokrasiye yönelik açık bir saygısızlık olduğunu belirtti.

Özgür Özel’in yargı süreçleri üzerinden kullandığı “darbe” ve “kayyım” gibi ifadelerin ise toplumu provoke etmeye, devlet kurumlarını hedef göstermeye yönelik kışkırtıcı bir dil olduğunu söyleyen Yayman, “Bu dil ne muhalefettir ne de siyasettir” dedi.

Devletin kurumlarını ve milletin birliğini hedef alan bu anlayışa karşı hukuk içinde kararlılıkla mücadele edeceklerini ifade eden Yayman, “Milletimiz bu tarz seviyesiz siyaseti de, kimin memleket için çalıştığını, kimin ise kriz ve kaos peşinde koştuğunu da açıkça görmektedir” değerlendirmesinde bulundu.