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Sompo Sigorta’dan Hyundai araç sahiplerine özel kasko avantajı

Sompo Sigorta’dan Hyundai araç sahiplerine özel kasko avantajı

Sigorta sektörünün deneyimli markası Sompo ile otomotiv dünyasının güçlü temsilcilerinden Hyundai Motor Türkiye, önemli bir iş birliğine imza attı.

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Hyundai Kasko ile araç sahipleri, yetkili servislerde orijinal yedek parça ile onarım ve sınırsız anahtar kaybı teminatı gibi ek avantajlardan yararlanarak standart kasko kapsamını Sompo Sigorta güvencesiyle daha da ileri taşıyor.

Türkiye’nin önde gelen sigorta şirketlerinden Sompo Sigorta iş birliğiyle, Hyundai araç sahiplerine hem güvenilir bir hizmet ağı hem de karşılaştırmalı fiyat ve kapsam avantajı sunuluyor. Araç sahipleri, kendilerine en uygun kasko seçeneğini tercih ederken tüm onarımların Hyundai Yetkili Servisleri’nde yapılacağından da emin olabiliyor.

İş birliği kapsamında hazırlanan Hyundai Markalı Kasko sayesinde, kullanıcılar sadece poliçe değil yetkili servis garantisi, orijinal parça güvencesi, uzman teknisyenlerin müdahalesi ve yüksek müşteri memnuniyeti gibi birçok özel ayrıcalıktan faydalanabiliyor. Olası hasar durumlarında araçlar, son teknolojiye sahip ekipmanlar ve Hyundai teknisyenleri tarafından ilk günkü haline getirilecek şekilde onarılıyor.

Türkiye genelinde 5 bini aşkın Sompo acentesi aracılığıyla sunulan bu hizmetler, Hyundai marka araç sahiplerinin ihtiyaçlarına hızlı, güvenilir ve müşteri odaklı çözümlerle yanıt veriyor.

“Sompo’nun güvenilir hizmet yaklaşımını, Hyundai’nin gücüyle buluşturduk”

İş birliğine ilişkin değerlendirmede bulunan Sompo Sigorta Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Burak Bayhan, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı: "Kasko alanındaki tecrübemizi, müşteri odaklı hizmet anlayışımızla birlikte Hyundai ile bir araya getirmenin memnuniyetini yaşıyoruz. Türkiye’nin dört bir yanına yayılan geniş hizmet ağımızla, Hyundai müşterilerine Sompo’nun güçlü sigorta altyapısını sunuyoruz. Bu iş birliğiyle birlikte, kullanıcılarımıza sadece bir poliçe değil, aynı zamanda güvenli bir deneyim vadediyoruz. Sompo olarak her zaman olduğu gibi, müşteri memnuniyetini en üst düzeyde tutmayı ve iş ortaklarımızla değer yaratan modeller geliştirmeyi sürdüreceğiz."

Hyundai Kasko, 12 Mayıs 2025 itibarıyla Türkiye genelindeki tüm Sompo Sigorta acenteleri tarafından poliçelendirilmeye başlandı.

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