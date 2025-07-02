Kerem Demirbay Galatasaray'dan ayrıldı, İstanbul ekibine imza attı

Galatasaray'dan ayrılan Kerem Demirbay Eyüpspor'a imza attı. İmza töreninin ardından konuşan Demirbay, "Takım arkadaşlarımla birlikte sahada en iyi performansımı göstermek, kulübümüze ve taraftarlarımıza layık olmak için var gücümle çalışacağım. Hep birlikte güzel başarılara imza atacağımıza inanıyorum." dedi.

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Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda sezonu şampiyonlukla kapatan Galatasaray, yaz transfer dönemine de hızlı bir giriş yapmıştı. Sarı- kırmızılılar, Bayern Münih ile sözleşmesi sona eren Leroy Sane ile 3 yıllık kontrat imzalayarak transferi açmıştı.

Fernando Muslera ve Dries Mertens'le yollarını ayıran Galatasaray'da bir ayrılık daha resmen açıklandı.

Sarı - kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada orta saha oyuncusu Kerem Demirbay ile yolların ayrıldığı duyuruldu. Galatasaray'ın açıklamasında şu ifadeler yer aldı: "Duruşu, profesyonelliği ve kalitesiyle beşinci yıldıza giden yolda pay sahibi olan oyuncularımızdan Kerem Demirbay, namıdiğer “Dayı”… Emeklerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Yolun açık olsun!"

Eyüpspor, Kerem Demirbay'ı kadrosuna kattığını resmen açıkladı. İstanbul ekibinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"ikas Eyüpspor’umuz, Kerem Demirbay’ın transferi için kulübü Galatasaray ile anlaşmaya vardı. Kerem Demirbay’a, Semt-i Mukaddese 'Hoş Geldin' diyor; eflatun sarılı formayla nice zaferler diliyoruz!"

İmza sonrası konuşan Demirbay, "ikas Eyüpspor’a geldiğim için gerçekten çok mutluyum. Burada olmak benim için yeni bir heyecan ve motivasyon kaynağı. Takım arkadaşlarımla birlikte sahada en iyi performansımı göstermek, kulübümüze ve taraftarlarımıza layık olmak için var gücümle çalışacağım. Hep birlikte güzel başarılara imza atacağımıza inanıyorum." dedi.

Galatasaray kariyerinde 76 maçta forma giyen Kerem Demirbay, 7 gol - 10 asistlik bir performans sergiledi.